8 jul 2019

La peor noticia de 'Supervivientes' ha llegado: Isabel Pantoja abandona el concurso por problemas de salud. Después de amenazar con abandonar varias veces, Isabel siempre sacaba fuerzas para seguir adelante pero esto no está en sus manos. El parte médico indica que Isabel requiere unos cuidados que no puede recibir durante el concurso de 'Supervivientes'.

La Pantoja se queda a las puertas de la final del concurso en el que ha estado 10 semanas concursando. Con sus más y sus menos como todos los concursantes, ha tenido que hacer frente a las durísimas circunstancias de estar en la isla, encontrarse con apoyos y contrarios pero lo que ha podido realmente con ella ha sido su propia salud. Jordi ha compartido el parte médico de Isabel Pantoja después de escuchar a la tonadillera decir estas palabras a modo de despedida:

"Quiero tranquilizar a mi familia ante todo, a la gente que me quiere, y decirles que estoy un poquito mejor. He estado y sigo estando de reposo y muy bien cuidada. ¿Cómo me siento? Me siento triste, muy triste. Primero por estar mal físicamente y segundo porque me da muchísima pena después de haber pasado todo lo que he pasado, de casi ya los 3 meses de concurso y de programa, y no sé si voy a tener que irme o no. Me da muchísima lástima", comentaba Isabel con el presentimiento de que el concurso para ella había acabado.

"Yo sí tengo fuerzas. Me encantaría hacerlo. Por no defraudar ni a mi familia, ni a nadie ni a mí misma. No depende sólo de mí. Depende del doctor que me está tratando y del malestar que creo que va remitiendo pero no lo sé", le decía a Jordi, intentando demostrar que no se trata de un abandono sino de algo que no está en sus manos.

Jordi González le dice a Isabel Pantoja que tiene que abandonar 'Supervivientes' pinit MEDIASET

"A lo largo de tu estancia has estado sometida a unas restricciones dietéticas y a unos periodos analíticos periódicos para garantizar tu salud. Lamentablemente el incumplimiento en la dieta ha elevado, a niveles preocupantes, ciertos valores que han llevado a cambiar el tratamiento. La necesidad de un estricto control de la alimentación y el nuevo tratamiento hacen incompatible tu permanencia en el concurso. Por lo tanto, siguiendo las indicaciones del equipo médico, tienes que abandonar ahora mismo el programa para ser estudiada y tratada en España", terminaba sentenciando Jordi González textualmente el parte médico de la Pantoja que le impide seguir concursando.

Las palabras de agradecimientos no han sido pocas, y como era de esperar todo el mundo se ha volcado con la tonadillera. "La dirección de 'Supervivientes' se siente desolada al tener que darte esta noticia en la recta final. Todos los que hacemos el programa y todos los que la ven esperamos que tu recuperación sea tan rápida como mereces después de los grandísimos esfuerzos que has hecho durante 10 semanas", le decía Jordi González en nombre de la dirección y los seguidores del programa.

Más noticias sobre Isabel Pantoja

- Isabel Pantoja, evacuada en 'Supervivientes' "por prescripción médica"

- 'Supervivientes': lo que el ojo no ve

- La relación secreta que Isabel Pantoja mantuvo tras romper con Julián Muñoz