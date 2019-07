12 jul 2019 Manuel García

La guerra judicial entre David Bisbal y Elena Tablada por la protección de la intimidad de su hija Ella se recrudece nuevamente. Fue el pasado 11 de febrero cuando el artista almeriense denunció a la madre de su hija ante el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Alcobendas "ante el desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad y la continuada actuación de Elena Tablada de exhibir públicamente la imagen de la hija que tienen en común, asociarla a marcas publicitarias, a pesar de la falta de consentimiento paterno, comunicada reiteradamente, vulnerando su derecho a la intimidad y honor".

En dicha demanda, el cantante solicitaba al Juzgado que se dictasen medidas de protección para la menor y la prohibición a los progenitores de publicar imágenes de la niña con fines comerciales y/o lucrativos en las que pueda apreciarse su rostro y nombre, la prohibición de hacer partícipe a la hija de cualquier negociación o contrato con terceros, de publicar imágenes de la menor en el entorno familiar y social en las que se muestre su rostro y la eliminación de la cuenta creada por la Sra. Montes Tablada en Instagram denominada @CHOCELLAT en la que etiquetaba todas las imágenes de la niña.

Ante esta situación, ambos tuvieron que verse las caras en un largo juicio el pasado mes de abril. Fue la juez del Juzgado Número 6 de Alcobendas quien dictó un Auto aceptando las peticiones del cantante acordando "limitar el uso de la imagen de la menor en las redes sociales e instando a los progenitores a no publicar imágenes de la hija común menor de edad con fines comerciales o lucrativos en las que pueda apreciarse el rostro y nombre, principalmente, las que permitan identificar marcas comerciales de cualquier tipo; a no hacer partícipe a la hija menor de cualquier negociación o contrato con terceros, con independencia de si media o no dinero; a no publicar, en ningún caso, imágenes de la hija menor de edad, ni en el entorno familiar, ni social, en las que muestre su rostro o se haga constar su nombre; a no hacer partícipe ni exponer públicamente a la menor en medios de comunicación de cualquier tipo e instando a la Sra. Montes a no publicar en la cuenta de Instagram, denominada @CHOCELLAT imágenes de la menor de edad, del tipo que sean, y a no etiquetar a la menor de edad, en ninguna de las redes sociales en las que tenga intervención".

Tres meses después de esta decisión judicial, Elena Tablada ha seguido publicando imágenes y vídeos exhibiendo el rostro de su hija. Como puede comprobarse en su propio Instagram, la diseñadora tiene publicadas numerosas imágenes donde la menor aparece identificada con su nombre, mostrando su rostro, en la exhibición de ballet y piano, o en varias fotografías y vídeos publicados con motivo de la boda de su hermana Naelé, que han dado lugar a varios comentarios periodísticos sobre la hija en la prensa rosa. Este último fin de semana, la diseñadora anunciaba una colección de joyas en Internet, publicando una imagen de su hija con el rostro tapado, pero luciendo las joyas diseñadas por su madre.

Este medio ha tenido conocimiento, en exclusiva, que recientemente se ha recibido en el Juzgado Número 6 de Alcobendas una nueva demanda ejecutiva de David Bisbal contra Elena Tablada por este grave incumplimiento, solicitando el cumplimiento de la resolución judicial y su ejecución inmediata, al continuar sobreexponiendo la imagen de la menor.

Parece ser que el artista no va a permitir la falta de respeto a la justicia por parte de la madre de su hija que, sin ningún temor, continúa publicando imágenes y vídeos mostrando su rostro, asociándola a su propia marca de joyas, manteniendo numerosas imágenes de su hija asociadas a varias marcas y sobreexponiendo la vida personal de su hija, dando continuos detalles de su vida privada.

Ante esta situación, según la demanda, el cantante solicita al juzgado que exija a Elena Tablada que cumpla el Auto y se abstenga en su reiterada actitud de continuar sobreexponiendo a la niña en sus redes sociales, instándole a eliminar todas las imágenes que son contrarias a la resolución judicial y actualmente están publicadas en sus redes sociales.

