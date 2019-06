7 jun 2019

El almeriense que enamoró al mundo en la primera edición de Operación Triunfo llega a su 40 cumpleaños rodeado de éxitos personales y profesionales. Pero, sobre todo, con el mejor regalo de cumpleaños que podía tener: la paz con Elena Tablada, la madre de su primera hija, Ella.

Y es que, el pasado 9 de abril, la guerra entre Bisbal y Tablada llegaba a su punto más álgido. Después de varios meses en los que cada uno se defendía a través de los medios, el intérprete interponía una demanda en contra de la madre de su hija para proteger así la intimidad de la menor en las redes sociales.

Semanas después, la jueza se pronunciaba, advirtiendo a ambos padres que podrían seguir poniendo fotos de su hija siempre y cuando no se le viera el rostro y, además, la figura de la menor no podía ser relacionada con marcas comerciales. "Después de varios años luchando, he conseguido que la Justicia acuerde medidas de protección para salvaguardar la imagen de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo. Así que, la que ha ganado ha sido mi hija, que merece ser una niña", escribía el cantante nada más conocerse la sentencia.

Aunque David se autoproclamaba ‘ganador’, lo cierto es que una de sus peticiones no fue concedida. El cantante pretendía que su madre borrara de las redes toda foto existente. En ese caso, la jueza dio la razón a la madre, con lo que, en este juicio, no hubo grandes ganadores ni perdedores. En todo caso, la protección de la niña.

Una función reconciliadora

Tal y como ha podido saber 'Corazón', el enfrentamiento mediático entre los padres de Ella, podría haber llegado a su fin, con lo que sería el mejor regalo de cumpleaños de David.

Su reconciliación se produjo el pasado sábado 26 de mayo, en un acto de la escuela de música en la que se encuentra la hija de David y Elena. Era una representación con otros alumnos en el que Ella no solo tocó el piano, sino que cantó junto a una de sus profesoras. Está claro que la primogénita del almeriense y la diseñadora lleva la música en las venas y apunta maneras.

Este acto, en el que la pequeña se llevó todos los aplausos del público presente por su talento y desparpajo, se convirtió en el primer encuentro de las familias después de todos los desencuentros mediáticos que se han producido durante estos meses pasados.

Elena Tablada junto a Javier Ungría y la pequeña Ella. Bisbal junto a Rosanna Zanetti y Matteo. pinit redes

Según testigos presenciales, el primero en llegar fue David Bisbal. Minutos después hacían su entrada, Mary, la madre de David, que llegaba acompañada de su nuera, Rosanna Zanetti, en lo que sería su primera salida pública con su bebé, Matteo, que pronto cumplirá dos meses.

Acto seguido llegaban en bloque la familia Tablada: la abuela y matriarca, Elena; acompañada por sus hijas, Naelet y Elena Tablada, y esta última lo hacía de la mano de su marido, Javier Ungría.

El encuentro entre ambas familia trascurrió por las dos partes de muy buena manera. "David saludó con mucho cariño a la abuela de su hija, Elena, y también a Naelet, Elena y Javier. Igualmente, Mary, la madre de David, se dio un fuerte abrazo con todos. Rosanna estuvo muy cariñosa con la matriarca del clan Tablada, a la que incluso dejó coger al pequeño Matteo. Todos parecían una familia. Por lo menos, ese día, y sin cámaras, parecía quedar atrás todas las rencillas", relata uno de los presentes. "En un momento determinado, Ella, la hija de David y Elena, cogió a su madre de la mano y la llevó hasta el lugar donde estaba sentada Rosanna con su bebé para que lo conociera", añade.

Con esto queda claro que el tiempo va poniendo poco a poco las cosas en su lugar. Tanto Elena como Rosanna y David parecen estar dispuestos a dejar de lado todas los problemas y comportarse como una familia bien avenida, teniendo en cuenta que, como ha declarado Elena Tablada madre en varias ocasiones: "siempre seremos familia".

De Almería al mundo

David Bisbal cumplía el pasado miércoles, 5 de junio, 40 años. Para celebrarlo, el cantante ofrecía ese mismo día un espectáculo en el Teatro Real de Madrid en el que repasaba toda su trayectoria musical. Era un regalo que él quería hacer a todos los fanes que le han acompañado durante estos años. Una noche muy especial para el almeriense, quien además de estar arropado por su mujer Rosanna y gran parte de su familia y amigos, tuvo algunas sorpresas, organizadas por Narcís Rebollo y Jesús López, presidentes de Universal Music en España y Estados Unidos respectivamente.

David Bisbal es, sin duda, uno de los cantantes mas importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que ha tenido España en los últimos años. El hijo de José Bisbal y María Ferré comenzó su carrera musical en el año 1997 en la orquesta Expresiones, con la que no solo recorrería gran parte de Andalucía, sino que conocería a la que sería su primera novia oficial, Raquel, una de las cantantes del grupo.

El cantante ha recibido más de 71 premios. pinit agencias

Cuatro años después entraría en lo que se convertiría en su mayor trampolín al estrellato, Operación Triunfo. A pesar de haber quedado en segunda posición, detrás de Rosa López, David se hizo con un título todavía mejor: ganador sentimental de aquella edición.

Poco después, el cantante demostraría por qué era merecedor de ese título: siete discos, cuatro especiales en DVD, y más de 71 premios, entre los que destacan dos premio Ondas; seis Grammys latino, el último en 2016 por Hijos del mar; cuatro Billboard Music Awards; tres World Music Awards y varias nominaciones; varios discos de diamante, por vender más de un millón de ejemplares, algo que solo había conseguido anteriormente Alejandro Sanz.

Durante estos 18 años de carrera, David ha hecho varias giras mundiales, llevando su música desde Estados Unidos a toda Latinoamérica, donde es un ídolo, e incluso Japón, donde estuvo de gira durante los años 2006-2008. Ha cantado a dúo con los más grandes, como Rihanna, Luis Fonsi, Alex Sinteks o Miley Cyrus, entre otros muchos.

Pero no solo estos años han traído éxitos profesionales al cantante, sino que también en lo personal, su vida amorosa ha sido también extensa. Su primer amor público fue Chenoa, a quien conoció en la Academia de Operación Triunfo y con quien estuvo hasta el 2005. Casi un año más tarde conocería a la que se convertiría en la madre de su primera hija, Elena Tablada, con quien estuvo hasta el verano del 2011. A partir de ahí, serían varias modelos, una Miss Universo y hasta ‘La China’, una actriz argentina, quienes ocuparan su corazón, hasta que llegó Rosanna Zanetti. Una modelo venezolana con quien contraía matrimonio el pasado mes de julio y que se convertiría en la madre de su segundo hijo, Matteo, el pasado 7 de abril.

Quienes conocen a David en las distancias cortas lo definen como un artista muy trabajador, que ha sacrificado mucho de su vida personal por la musical. Como un hombre tímido y con los mismos valores en los que su familia le educó antes de convertirse en una estrella. Almería sigue siendo el epicentro de su vida.

