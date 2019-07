12 jul 2019

Las inseguridades de Violeta están nublando sus días en España con Fabio en Honduras. La distancia está siendo más dura de lo que esperaba y cualquier cosa le afecta a gran escala. Esta vez fue un comentario de Jorge Javier Vázquez sobre su relación.

A unos días de la expulsión, Fabio reflexionaba en 'Supervivientes' sobre qué le había llevado a ser el hombre más nominado de la edición. Y, entre sus dudas, se pasó Violeta, algo que a ella no le hizo ninguna gracia y en la última gala lo ha vuelto a recordar. "Algo mal hice. ¿Por qué? ¿Porque me enamoré de una chica que discutía mucho? ¿Eso me ha castigado?", decía.

Y, antes de la expulsión, cada uno de los ex concursantes daba su opinión sobre quién se merecía quedarse en la isla. Como no, Carlos Lozano defendió a Mónica Hoyos después de que le traicionase, pero atacó directamente a Violeta y de ahí se desencadenó todo su drama por culpa de Jorge Javier. "Yo creo que se tiene que ir Fabio para que se vaya con Violeta y nos dejen los dos en paz. Meten mucha mierda y estoy harto", dijo Carlos Lozano.

De repente, mientras el presentador pasaba a otros concursantes, se ve a Violeta llorar en silencio mientras Oto ríe de fondo. Rápidamente le pregunta y ella le culpa de su tristeza: "Me molesta que dices que no me va a durar ni nada de eso. Y me molesta que le diga a Omar que le ha perjudicado estar conmigo porque ha estado con todos".

Jorge Javier le reconoce que ese comentario no lo volverá a hacer: "Te dije en el 'Sálvame Naranja' que no te lo iba a volver a decir porque era una cosa de persona mayor". Pero le siguió con una broma que desató la risa de todo el plató con alguna verdad escondida:

"Pero ten en cuenta que él me va a elegir. Yo te lo digo para que te vayas haciendo ya a la idea. Si tienes que llorar mejor que llores ahora. Date por jodida, lora todo lo que tienes que llorar. Esto es así Violeta. En la vida siempre somos víctimas o verdugos. Además hay matrimonio igualitario en España, pero puedes ser madrina, eh. Está emocionada pero ya verás cuando vengas a nuestra boda".

