10 jul 2019

Violeta Magriñán quiere que Fabio sea el ganador de 'Supervivientes', sin duda, pero tiene que estar deseando que vuelva a España. La distancia les está poniendo a prueba y Violeta se enfada con cada cosa que Fabio dice. Menos mal que en plató está su madre y excompañeros para borrarle las dudas de la cabeza.

Lo último ha sido la sinceridad de Fabio y contra eso no puede nadie. Mónica Hoyos, que estaba muy inspirada en la isla, lanzó numerosas preguntas a los concursantes para descubrir qué pensaban del concurso. La primera pregunta que ha resonado ha sido la que le ha hecho a Mahi sobre sus compañeras: "El concursante, para ti Mahi, más torpe de esta edición. De no saber hacer nada en cuanto a supervivencia". Mahi tiene claro que Dakota o Violeta.

Fabio, intenta posicionarse aunque Violeta esto no lo ve y sólo se queda con lo que está por venir: "Yo no porque sea Violeta, pero yo creo que Dakota. Violeta había pescado". Sin embargo Mahi le discutía: "Bueno pero Dakota cocinaba" y él terminaba reconociendo que sí, que estaban empatadas.

Y el tonteo, y la sinceridad de Fabio y Mahi que está por venir es lo que desesperó a la insegura Violeta. "Una persona que tú crees que dejarías sola y puede buscarse la vida", preguntaba Mónica Hoyos. Mientras Fabio decía que nadie sobrevivía más de 6 meses ahí, Mahi aseguraba que para ella Fabio ha sido siempre "el más válido".

Pero, aunque para Fabio no haya un superviviente supremo, sí que sabe quién debe ganar la edición: Mahi. "Concursante que pensáis que, de verdad, se merece ganar esta edición", preguntaba Mónica Hoyos. Él, sin rodeos, contestaba: "Te digo sin duda Mahi, por muchas cosas. Por la evolución de personaje que tuvo, por el cambio físico y como se lleva con todos y qué es lo que dicen todas las personas que convivieron con Mahi de ella. Va a ganar Mahi. Yo lo siento. Se lo merece".

Cuando acaba el vídeo, cómo no, todas las cámaras apuntan a Violeta. "No tengo nada que decir. Pues nada, ganar Mahi. Paso ya de todo. Ni siquiera he escuchado el vídeo. Simplemente que parece que no se acuerda de mí o que no me valora", decía con resquemor la concursante. Nadie se explicaba por qué porque él intentó defenderla en lo indefendible. Y, de hecho, su queridísima amiga Oriana tuvo que decirle que dejase de "contaminarse". Para aliviar la situación, Dakota se mojó a favor de su casi archienemiga Violeta: "Yo te soy sincera, él sí que me ha hablado de ti pero bien, muy bien".

