15 jul 2019 sara corral

Emma García se marcha de vacaciones, y Sandra Barneda ha vuelto para tomar el relevo del programa 'Viva la Vida', ha sido ese momento en el cual Emma se ha sincerado más que nunca y ha hablado del profundo amor que siente hacía su marido.

Por un momento, Emma se ha convertido en la entrevistada y nos ha mostrado su lado más sensible.

La presentadora viajará a casa de sus padres para poder disfrutar de unos días de su compañía ya que se encuentran lejos. "Dedicar tiempo a mis padres porque se lo merecen", dijo Emma

Ella, que lleva 19 años con su marido, dejó perplejos a los espectadores cuando de repente compartió "la fórmula secreta", para que un matrimonio funcionara. "La pasión es fundamental. Me río tanto con él", aseguraba.

"Cuando llego a mi casa y Aitor me abraza me siento la mujer más especial y protegida del mundo", le decía a Sandra, quien había adoptado el rol de entrevistadora. Además, le dedicó unas palabras: "Me voy muy contenta porque se que vas a estar tú".

Felices vacaciones Emma, te esperamos a la vuelta.

