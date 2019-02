18 feb 2019

Si hay alguien que esté dando juego dentro de la casa de 'GH Dúo', esa es María Jesús Ruiz. Sin embargo, eso no da derecho a su ex, Julio Ruz, ha realizar según qué tipo de comentarios. Máxime cuando este fue expulsado del 'reality', precisamente, por un comportamiento inadecuado contra la madre de su hija.

se lo dejó más que claro ayer en el plató de 'Viva la vida'. El empresario realizó un comentario fuera de lugar sobre la relación que la ex Miss España mantiene con Antonio Tejado, esa que comenzó cuando el propio Ruz salió por la puerta de Guadalix de la Sierra, y la presentadora le dio un toque de atención.

Julio comenzó expresando que no le gustaba nada el tipo de relación que tenía su ex con el sobrino de María del Monte, dando una opinión que hizo saltar a Emma. "María Jesús necesita un canalla en ciertos momentos…", eran las palabras de Julio. ¿Las de Emma? "No me gusta nada. Has dado un adjetivo pésimo absolutamente".

Muy educado, Ruz se disculpó por haber sido así de contundente. También las pidió tras ser eliminado del programa, cara a cara con Jorge Javier Vázquez, en una entrevista que no gustó nada a una audiencia que no entiende cómo, tras el trato que ha dado a María Jesús delante de las cámaras, se le sigue llamando para que participe en los espacios de la cadena.

Ojo, que el próximo en tener que rendir cuentas podría ser el propio Tejado. Las redes sociales ya se han pronunciado sobre cómo este persigue, hasta el acoso, a María Jesús por la casa y han pedido su expulsión por la imagen que da a la sociedad.

Más noticias de Julio Ruz...

- Julio Ruz, la decadencia del empresario del que se enamoró María Jesús Ruiz

- Julio Ruz habla sobre la relación de María Jesús y Tejado

- Las duras palabras de Joaquín Prat contra Julio Ruz