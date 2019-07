15 jul 2019 sara corral

Compartir en google plus

Que Belén Esteban es una fan incondicional de Rosalía, ya lo sabíamos, pero es que la princesa del pueblo no deja de sorprendernos, y esta vez lo ha hecho compartiendo un video en su cuenta personal de Instagram que está incendiando las redes.

Y tiene que ver mucho con Rosalía, ¿se acabarán haciendo amigas íntimas?.

Y es que la recién casada subió varios 'Instastory' donde salía bailando la nueva canción de Rosalía, 'F***king money men'. Ha sido tal el revuelo que ha causado, que se ha convertido en uno de los videos más virales del momento, siendo carne de meme.

Hasta la propia Rosalía compartió tan único video en su propia cuenta de Instagram. Ya en alguna ocasión Belén había hablado de la joven y la había defendido. "Me encanta, me gusta muchísimo su música puedo entender que haya gente que no le guste pero para mi y mucha gente es un fenómeno en la música", escribía la colaboradora.

Parece que a este paso Belén Esteban y Rosalía se van a hacer íntimas amigas. Esperamos con ganas ese momento.

Más noticias sobre 'Sálvame'

- La confesión más dolorosa de Jorge Javier Vázquez

- La advertencia de María Patiño a Carmen Borrego para la boda de Belén Esteban

- El emotivo discurso de María Patiño en la boda de Belén Esteban