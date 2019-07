15 jul 2019

Gloria Camila y Kiko Jiménez han roto su relación y han vivido, al parecer, todo este tiempo en mundos paralelos. Ella y toda su familia tiene muy claro que la culpa de la ruptura es de él y lo han confesado públicamente, él, sin embargo, tiene para Gloria Camila sólo duras palabras y asegura haber sido engañado todo este tiempo.

"Empieza a llegar toda la información: llevarían un mes Sofía Suescun y Kiko teniendo algo más que una amistad", contaba José Antonio León en ‘Sálvame’ hace unos días. Sin embargo, Kiko está híper seguro de que quien realmente ha sido infiel en la relación ha sido Gloria Camila. Y, ante las palabras de una Isabel Pantoja cómplice del dolor, Kiko ha explotado también en el programa de 'Supervivientes'.

"Me dio mucha pena, porque lo quiero a él y quiero a Gloria", decía la tonadillera pero él rápido le calmaba y le decía que le era muy indiferente con unas duras palabras a Gloria Camila. "Bueno, no te voy a decir que muy mal porque me he quitado un peso de encima. Como perro que le quitan pulgas", zanjaba mientras que Lydia Lozano intentaba explicar que llevaban mucho tiempo mal y que sus palabras podrían estar fuera de contexto.

"No sabía si consolarte o felicitarte", le decía Jordi González que debe tener un máster en tratar con los polémicos colaboradores. Pero la que sí que lo tenía muy claro era Violeta que de fondo se escuchaba: "Los dos próximos tronistas" de 'MYHYV'. Para dejar los malentendidos a un lado, y después de aclarar que "está en el mercado" Kiko quiso dejar claro, de nuevo, cómo está viviendo la ruptura:

"El viernes ya lo expliqué todo en 'MYHYV'. Yo di mi versión cobrando lo que cobro habitualmente, he ido a mi programa a contar mi verdad. Con mucho respeto y sobre todo a Gloria pero le guardo cariño. Aunque lo que he vivido ha sido mentira. Al final cada uno vive en una realidad paralela, y yo fui feliz mientras lo viví".

