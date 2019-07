16 jul 2019

Ahora que Kiko Jiménez ha roto su relación con Gloria Camila, empiezan a salir a la luz todo tipo de historietas que ya no sabe cómo tapar. Según él es Gloria Camila la que le ha sido infiel y le ha hecho vivir todo este tiempo una mentira. ¿Qué dirá después de ver estas imágenes?

Si bien es cierto, Kiko está soltero y entero según ha contado él mismo en plató, y, como dice Amor: "Quiere empezar una relación con Sofía. ¿Es tan difícil hacer eso?". Pues es difícil pensar en ello por el simple hecho de que la familia de Gloria Camila ha contactado con 'Sálvame' para contar que Kiko llevaba viéndose un mes con Sofía Suescun. Según él no, son tan amigos como siempre.

"El día 24 de junio hacían 4 años. El 28 viajan Kiko y Sofía Suescun a Barcelona y, según me cuenta su entorno, vieron cosas que no les gustaron. Eso es lo que Gloria no ha entendido. Ese mismo Domingo a la vuelta de Barcelona ya se seguían en redes sociales. Mientras han estado poniendo a Sofía Suescun verde durante estos 4 añostanto Kiko como Gloria Camila", contaba José Antonio León según fuentes familiares de ella.

Ahora resulta que habla otra testigo y, no sólo eso, ¡trae imágenes comprometedoras! "Yo fui a la discoteca con unas amigas y ellas estaban allí haciendo el casting de 'Mujeres y Hombres'. Estuvimos allí viéndoles y nos hicimos una foto con Kiko y luego estábamos en el paseo marítimo, que había una rampa que iba justamente para la orilla de la playa. Y se pararon a hablar con nosotras y nos dijeron que si queríamos participar en el casting", cuenta de cómo se encontró a la pareja junta.

"Luego se fueron y fue allí cuando les hice la foto. Se fueron para la orilla de la playa juntos, estaban allí, cogidos todo el rato y yo creo que se liaron allí. Estaban muy juntos, agarrados de la mano y Sofía iba con los tacones quitados y el chico como que le estaba ayudando y tal. Pensé en pasárselo a Gloria Camila, pero no lo pasé", sentencia, mientras ahora sí que expone las imágenes que pueden destapar la relación de Kiko y Sofía.

