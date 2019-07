19 jul 2019 sara corral

Compartir en google plus

Mónica Hoyos se ha quedado a las puertas de la gran final. Y ayer, como era debido, el plató de 'Supervivientes 2019' la recibía para analizar su concurso. Pero antes, una visita inesperada dejaría paralizada a la peruana.

Su hija Luna, de la que tanto habla, acudió detrás de plató a recibir y abrazar a su madre. Esta, que no podía creerlo, era casi incapaz de reconocerla. "¿Luna eres tú?, ¿Eres Luna?", decía constantemente la exsuperviviente.

"¿Como estás?, No pareces tú, yo no te deje así, que alta", decía Mónica mientras la revisaba con la mirada a su hija. "Mama estás muy flaca",decía la pequeña, que no podía contener la emoción y solo abrazaba y besaba a su madre a la que llevaba sin ver tres meses.

"¿Has visto como ganaba las pruebas Luna?", le preguntaba la exmujer de Carlos Lozano a su hija."Si tienes solo quince años Luna, que alta estás", seguía diciendo.

Esta claro que Mónica había entrado en estado de shock, y no era capaz de reaccionar ante tan asombrosa sorpresa. Y es que el amor de Mónica hacía Luna es inmenso, y ya lo ha demostrado en más de una ocasión.

Enhorabuena por tu concurso Mónica.

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo