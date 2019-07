21 jul 2019

Terelu Campos ha reaparecido en Viva la Vida este sábado, pero su vuelta ha estado marcada esta vez por las curiosas preguntas de su compañero Diego Arrabal, relacionadas con una posible nueva ilusión de la colaboradora. Preguntas ante las que Terelu se ha mostrado especialmente desconcertada y que el colaborador justificó con que últimamente se la ve mucho más feliz de lo habitual.

Una afirmación a la que la colaboradora no quiso dar más importancia y tras la que, después de esquivar las preguntas, cambió de tema para hablar sobre su visita a la procesión de la Virgen del Carmen. Pero el colaborador siguió insistiendo y como último intento le aseguró, a la hija de María Teresa Campos, que si no se pronunciaba al respecto lo más probable es que pudiesen salir en una revista unas fotografías de ella acompañada por otra persona.

Terelu Campos ha asegurado que entre ella y su expareja solo hay una bonita amistad. pinit Telecinco.

Y parece que ante la presión de Diego Arrabal y las sonrisas cómplices de sus compañeros en el programa, ha acabado confesando que se ha estado viendo con su expareja Salva. Pero ha querido quitarle hierro al asunto, asegurando que no hay nada entre ellos dos y que no se trata de ninguna polémica ya que "esas fotografías no pueden decir nada porque se sonde no hay..."

A lo que ha añadido: "Claro que he estado con él, siempre que voy veo a Salva y a los niños, para mí es prioritario", ha sentenciado insistiendo en que entre ellos no hay nada más que una bonita amistad.

