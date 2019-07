22 jul 2019

Los rollos entre Gloria Camila y Sofía Suescun y sus respectivas parejas da para mucho. Esta vez es Gloria la que se lleva un mensaje de la que fue la gran reina de los realities por estar con uno de sus ex más conocidos: Alejandro Albalá. ¿Qué hacía Gloria Camila con Albalá?

"Me han enseñado esta tarde una fotografía de Gloria Camila con un chico", decía Sandra Barneda intrigada por la reacción de Sofía Suescun a dichas imágenes. Sobre todo porque era ella quien tenía que identificar a la persona que estaba con la ex de Kiko Jiménez. "Efectivamente es la espalda de Alejandro Albalá", decía Sofía.

Gloria Camila que es la única hija de famoso que le queda" Sofía Suescun

A raíz de todo esto y después de que corriesen los rumores de que ella había tenido algo con Kiko Jiménez tenía un mensaje muy claro para Gloria Camila por Alejandro Albalá: "Quiero mandarle un mensaje a Gloria de verdad, de corazón. No tengo nada en contra de ella. Todos sabemos que a Alejandro Albalá se le conoce por acercarse a Chabelita. Él no lo quiere reconocer, pero luego saltó a mí y no quiere reconocer que lo hizo por interés. Y ahora está viendo que está en decadencia y tiene que acercase a Gloria Camila que es la única hija de famoso que le queda. Gloria, yo sé que tú eres lista, me consta, así que creo y espero que estés espabilada y te lo digo de mujer a mujer para que te andes un poco al loro", sentenciaba la ex de Albalá.

Que, de hecho, aprovechó su minuto de protagonismo para defender a Kiko y de sus ¿posibles proyectos en televisión? "No voy a consentir que toda esta gente que habla y que dice que Kiko lo hace para entrar en 'GH VIP'. Mira, a Kiko le llevan ofreciendo 'GH' dos, tres años y siempre lo ha tenido que rechazar porque Gloria no quería. A 'Supervivientes' van porque Gloria da el visto bueno. Ahora no están juntos y no veo ningún problema en que Kiko vaya a 'GH VIP'", decía insinuando que si finalmente es concursante el mérito es propio.

