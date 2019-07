19 jul 2019

Compartir en google plus

¿Pero está o no están juntos Kiko Jiménez y Sofía Suescun? "¿Qué Kiko?", decía Lara Álvarez que todavía parece estar muy muy recién llegada porque cómo no enterarse de esto. Y el caso que ante la pregunta de Jorge Javier si está o no con Kiko, Sofía ha tenido una extraña reacción.

Kiko Jiménez y Gloria Camila acaban prácticamente de romper su relación. Una relación que ha estado llena de agujeros negros por todas partes y que según él ha sido todo mentira. Sin embargo, le culparon de la ruptura de la relación antes de que Albert Barranco asegurase que sí que se había liado con Gloria Camila.

Eres mi compi preferido" Sofía Suescun

Según la familia de ella, Kiko llevaba un mes viéndose con Sofía Suescun para cuando lo dejaron. De momento ellos insisten en que son compañeros, amigos y que se quieren muchísimo. Peeeero no dejan de aparecer cosas de ellos dos juntos. ¿Cómo explicas todo esto a la audiencia? Después de aquel finde en Barcelona donde se supone que pasaron la noche juntos, salió un nuevo testigo con foto de ellos dando un paseo por la playa por la noche. Y, de repente, tanto ella como él comparten fotos juntos en redes sociales entre muchas risas y con mucha gente, eso sí.

Durante la gala final de 'Supervivientes' Jorge Javier le dijo a Sofía Suescun "Fíjate como han cambiado las cosas. ¿Tú ahora estás con Kiko, no?". Y a ella sólo se le ve mover los labios y decir "Joder" mientras se muere de risa. !Y NO LO DESMIENTE¡ Su espuesta es un cariñoso mensaje para quien es ahora un gran misterio en su vida: "No está viendo. Kiko, un besito. Eres mi compi preferido".

Más noticias sobre Sofía Suescun

- Las primeras imágenes de Kiko Jiménez y Sofía Suescun

- Sofía Cristo y Gloria Camila contestan a los rumores sobre su posible romance

- Sofía Suescun y Gil Silgado se han estado viendo