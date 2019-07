23 jul 2019

La inmensa mayoría pensábamos que, la coincidencia de Isabel Pantoja con Omar Montes en la isla de 'Supervivientes 2019' podía ser una bomba de relojería. No sabíamos cuánto rencor podría guardarle la tonadillera al ex de su hija, Chabelita. Y si bien es cierto que comenzó exigiéndole que no hablara de esta, no menos lo es que, ahora, se han convertido en inseparables.

Y esto puede suponer un problema. Lo primero, porque estamos a algo más de una semana de que la artista cumpla años y cabe la posibilidad de que quiera invitar al exnovio de su hija. Esta ya se ha pronunciado al respecto: no piensa coincidir con él en Cantora. De tal modo que pone en una complicada tesitura a su madre.

Pero por si tuviéramos poco con estos protagonistas, ayer en 'Ya es mediodía' se sumaba uno nuevo: Asraf Beno, actual pareja de Chabelita. El modelo está que trina con esa amistad que su suegra ha trabado con Omar e, incluso, llegó a confesar ante sus compañeros de programa que siente que la tonadillera le ha faltado al respecto.

¿Qué es lo que le ha sentado tan mal al modelo? El hecho de que Isabel haya asegurado que Montes trataba muy bien a su hija y que Omar se refiriera a un 'recadito' que Chabelita le dejó antes de salir de marcharse de Honduras, cuando hizo esa visita exprés a la isla.

"Yo ya no sufro porque tiene mucho papelón este tío. El 'recadito' no sé, pero Isa me lo ha contado y no es que tenga mucha tontería. El 'recadito' era que, cuando Isa se iba de la isla, le dice a la madre: 'Apóyate en Omar porque es el único apoyo que vas a tener, que te va a ayudar mucho", comenzaba Asraf.

Me han faltado el respeto los dos"

"Me han faltado el respeto los dos. Son cosas que sobran y no son necesarias. No quiero meterme mucho. Me ha molestado más que diga que Isa era muy feliz con Omar... ¿no la ves feliz conmigo?", añadía con un evidente tono de enfado.

Y, ojo, porque Omar ya dejó más que claro que, si no intenta retomar la relación con Chabelita, es porque respeta a Beno, pero que no lo dudaría. Eso sí, ella manifestó con rotundidad que al cantante lo quiere como amigo, porque como pareja no le ve futuro alguno a su lado.

