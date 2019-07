23 jul 2019

No todo es lo que parece y detrás de una imagen fuerte, pueden esconderse muchos miedos e inseguridades. Si no, que se lo pregunte a Camila Cabello, que acaba de confesar sus problemas con la ansiedad a la hora de ponerse a actuar delante de quien fuera. Incluso de su propia familia.

La cantante ha usado un par de fotos en su cuenta de Instagram para explayarse y mostrar su cara más vulnerable ante sus 'followers'. "Recuerdo haber crecido escuchando las historias de los cantantes que amaba. Eran niños que crecían actuando para sus familias y se presentaban a espectáculos de talentos cuando eran pequeños", comienza escribiendo al lado de una foto en la que aparece con su perro.

"Yo era lo contrario. Nunca cantaba frente a mis padres o amigos y me ponía nerviosa cuando me lo pedían. Prefería hacerlo en mi habitación cuando ellos no estaban delante", prosigue, para que la gente se dé cuenta de la profundidad de su problema y bloqueo. "Rompí a llorar cuando descubrí a mis padres grabándome tras la puerta y siempre estaba a punto de hacerlo cuando la gente me cantaba cumpleaños feliz porque me sentía abrumada al ser observada", añade antes de hacer la confesión con rotundidad: "Cuando era pequeña sufrí muchos nervios y ansiedad".

"Siempre ha habido dos 'Camilas' en mí. La parte en la que estoy aterrorizada frente a lo desconocido y siento que todo puede salir mal y la otra que sabe realmente qué quiere en la vida y que es consciente del poco tiempo del que dispone para dejar que la parte más infantil tome las riendas. Esa otra 'yo' agarra a la temerosa niña que hay en mí y la obliga a salir por la puerta diciéndole: 'Sobrevivirás'", se confiesa Camila.

"Esta fuerza interior, sin embargo, no ha podido evitar que en numerosas ocasiones sienta cierta envidia de la gente que no libra esta batalla interior. Me he sentido muy desanimada cuando veo que hay algunas personas que simplemente han nacido con el don de ser sociables y la virtud de entretener. Esas personas decididas que siempre han sido muy abiertas", prosigue esa larga reflexión con la que pone de manifiesto que, en ocasiones, ser estrella no es un camino de rosas.

Cabello se suma a la larga lista de famosos que han querido compartir con el público sus problemas de salud mental para aportar su granito de arena a que se normalice el dar visibilidad a este tipo de dolencias que, en ocasiones, causan incomprensión en quien las padece.

