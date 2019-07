23 jul 2019 sara corral

Emma García ha dejado 'Viva la Vida' por un par de semanas para disfrutar de unas muy merecidas vacaciones. La presentadora, que le ha pasado el relevo a Sandra Barneda, ya contó que iría a pasar unos días con sus padres, quienes según ella "se lo merecían".

Aun sin conocer en que lugar se encuentra ahora, la presentadora ha querido compartir una bonita fotografía en su cuenta personal de Instagram que está incendiando las redes.

"Desconexión", eran las palabras con las que la periodista titulaba la fotografía. Su compañera y amiga Paz Padilla no dudaba en comentar este posado tan sexy."¡Que juventud más grande! No te estropeas, has hecho un pacto con el diablo", decía la presentadora de 'Sálvame'.

Poco tiempo después de compartir con sus seguidores a través de Instagram el nuevo tatuaje que se ha hecho, Emma sigue disfrutando a tope de sus esperadas vacaciones.

"Con ganas de dejarme llevar...¡Qué maravillosa sensación!", escribía Emma. Esta claro que estas merecidas vacaciones harán que la presentadora vuelva a coger las riendas de 'Viva la Vida' con más fuerza que nunca.

