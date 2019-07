10 jul 2019 sara corral

A pocos días para vivir la gran final de 'Supervivientes 2019', ayer, en la gala de 'Tierra de Nadie', se vivió uno de los reencuentros más emotivos de la edición. Y es que Chelo García Cortés, la décima expulsada, pudo abrazar de nuevo a su mujer, Marta Roca, de la que asegura, no se ha separado en 29 años de relación.

Hemos sido testigos de los bonitos momentos que ambas nos han ido dejando durante el 'reality'. Sus declaraciones de amor, su promesas, e incluso su segundo compromiso. Pero si algo también hemos visto, es la polémica, y sobre todo la que ha rodeado a la mujer de la superviviente.

"No van a poder despegarme de tí Marta", decía días anteriores Chelo. Y así fue, pues tras abrir las grandes puertas de plató y aparecer tras una cortina de humo, ambas se fundieron en un cálido abrazo que no dejó duda alguna del amor que se tienen.

Chelo, que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la edición según Carlos Sobera, el presentador, no cabía en si misma de la emoción que tenía, por lo que lloraba y reía casi a partes iguales.

"He tardado cuatro años en poder cruzar estas puertas", decía la expulsada, y añadía: "Sin ninguna duda, lo mejor ha sido reencontrarme con Marta, ha sido a lo que más he echado de menos".

Mientras tanto, el plató se volcaba con ella con grandes aplausos, mientras amigos y colaboradores la abrazan y la besaban sin parar. Tendremos que esperar a que Chelo calme su emoción para que se entere de todas las polémicas que han rodeado su relación, y así pueda manifestarse.

