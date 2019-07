24 jul 2019

Antes de decirle de todo menos cosas bonitas por esto que acaba de hacer Kylie Jenner, todo el mundo se pregunta: ¿Por qué hiciste esto? Y lo cierto es que no se ha pronunciado pero más vale que tenga una buena excusa porque ha herido a muchas personas en el mundo ver que algo tan importante le es tan insignificante.

Cualquiera ha podido cometer este error alguna vez en la vida sólo por hacer una parada de emergencia, que no un estacionamiento fijo. Pero si eres famoso esto tiene graves consecuencias también públicamente, especialmente en redes sociales. Antes de que puedas explicar qué ha pasado realmente, tendrás un ejército de 'haters' o no tan odiadores que llamen a la conciencia social y reflejen en tu persona cosas que no sabes si podrás retractar.

Imagínate si a eso le sumas que perteneces al clan Kardashian. Por donde quiera que pasen, por mucho que se les vea y se les reconozcan llevan siempre la lupa del juicio encima. Pero, aunque las críticas infundadas sean las más comunes en su perfil de Instagram, estas tienen serios motivos que no puedes pasar por alto.

El problema de la última foto que Kylie Jenner ha publicado junto a Travis Scott es el escenario. Aparecen los dos abrazados con la puerta de su coche abierta y a través de la ventanilla se puede ver una señal. La plaza donde han aparcado el cochazo de muerte de los padres primerizos está reservada para gente con movilidad reducida y no es el caso, que sepamos hasta ahora, de estos líderes del 'break the internet'.

Les acusan, cómo no, de falta de empatía principalmente por las personas realmente afectadas y le exigen que muestre al mundo tras su error lo importante que es tener estas cosas en cuenta. Aunque no lo haya hecho todavía todo el mundo espera que la pareja rectifique el gesto.

