25 jul 2019

'Sálvame' ha llegado a conclusiones que muchos no quieres escuchar: el país ha cambiado y también nuestras costumbres como insinúa Raquel Bollo. En medio de un debate que casi da para hablar de pensiones, Paz Padilla tomaba la palabra y adelantaba qué es lo que ella le va a dejar a su hija de herencia.

Toda esta reflexión viene, entre otras cosas por la venta de la casa de Terelu. Ya no todo el mundo elige hipotecarse por el mañana de sus hijos. "Antes se tenía la mentalidad de tener una casa por la herencia de nuestros hijos y según el país ha ido estando las cosas han ido cambiando. Hay quien dice "no voy a estar hipotecado toda mi vida, voy a vivir de alquiler"", contaba Raquel Bollo no diciendo menos que verdades.

Y, aunque algunos estaban en disputa con lo que estaba diciendo, Paz Padilla hizo caso omiso al enfoque y contó qué le dejaría ella a Anna Ferrer de herencia. "La herencia que yo le voy a dejar a mi hija es la que le he dado: su carrera. A partir de aquí me voy a gastar toda la pasta en mí. Y si sobra algo, Anna, pues para ti. De verdad, es así. A mí mi madre me dio una educación y cómo soy ahora", contaba.

Mientras Kiko Hernández le llevaba a la contraria con un: "Tampoco ha tenido las posibilidades que tienes tú ahora. Y conociendo el cariño que le tienes a tu hija la vas a dejar montada en el dólar". "Ella tiene que crear su futuro. Yo no voy a dejar de vivir por mis hijos. Que trabajen", zanjaba Paz Padilla la conversación.

