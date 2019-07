25 jul 2019

Sofía Suescun insistió una vez más en que no tenía nada con Kiko Jiménez en 'Viva la vida'. Sandra Barneda le dijo que insistiría pero al parecer no lo hizo demasiado. No pasa nada, Sofía se encarga de que todo el mundo se entere de que está con Kiko y viceversa.

Ambos dicen ser muy buenos amigos, y nadie lo pone en duda pero de ahí a que tras la polémica ruptura de Kiko Jiménez con Gloria Camila ellos estén todo el tiempo juntos hay un paso. ¡Hasta se han ido juntos de vacaciones! No se esconden y han publicado fotos y vídeos a todas horas de lo bien que se lo están pasando. ¡Maravilloooso!

Joaquín Pratt ha admitido que las imágenes de felicidad de Sofía y Kiko le dan envidia de la mala. Imagínense lo que piensa Gloria Camila al respecto. Aunque igual ni siquiera ha visto las imágenes porque está con Alejandro Albalá, sobre quien ha recibido una amenaza por parte de Sofía Suescun pero, aunque no os lo creáis, ha sido por su bien.

El caso es que desde el casting de 'MYHYV' en el que parece haber habido un acercamiento entre Sofía y Kiko, ellos siguen viéndose. Y, hay quien termina creyéndose que la versión de la familia de Gloria Camila de que ellos ya llevaban un mes juntos cuando la ruptura es verdadera. Eso no quita que también lo sea la de Kiko y la mentira tan grande que asegura haber vivido.

Lo realmente importante ahora es la expectación de la nueva parejita. ¿Anunciarán que están oficialmente juntos? ¿Cuándo lo harán? Tal y como han contado en el programa de 'AR', no cabe duda de que haya algo entre ellos pero que están intentando sacarle el máximo partido a su relación, también.

