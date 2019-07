26 jul 2019

El programa de 'Lazos de Sangre' del pasado miércoles dio para mucho. Tanto, que además de ese amor que parecía tenerle Chabelita Pantoja a Julián Muñoz -a quien al parecer pidió que volviera con su madre cuando lo dejaron-, hay otra persona con la que no comulga su madre y con la que querría tener una relación mucho más fluida.

Hablamos de María del Monte. No hace mucho se rescató de nuevo esa enemistad entre esta e Isabel Pantoja y cómo aquel lío entre mayores terminó por salpicar a una niña de quien Del Monte es madrina y a quien le unía una estupenda relación. Aunque parece ser que no está rota del todo.

Durante el documental, la joven no tuvo problemas en hablar de María con todo el cariño del mundo: "La llamaba nana, le tengo mucho cariño". Chabelita confesaba que, después de la bronca entre su madre y María, se ha visto con esta última en varias ocasiones, pero que siempre ha sido ella la que ha hecho el acercamiento, porque lo que lanza el mensaje a Del Monte de que mueva ficha: "Ahora le toca a ella".

Chabelita no ha tenido nunca reparos en posicionarse, públicamente, del lado de los enemigos de su madre. Sin embargo, con esta nueva Isabel fuerte tras su paso por 'Supervivientes' y con el gesto que ha tenido de no invitar a Omar Montes, su máximo apoyo dentro de la isla, a su cumpleaños para no incomodarla, no sabemos cómo le habrán sentado estas palabras.

