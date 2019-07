26 jul 2019 Kamila Barca

Por si había poca expectación con Isabel Pantoja y su nueva vida televisiva: llega su cumpleaños, la lista de invitados y el fiestón en Cantora. ¿Habrá otro sofá misterioso? Visto lo visto puede pasar cualquier cosa porque lo que pasa en Cantora se queda en Cantora (o no). Y alguien muy importante no va a asistir: Chelo García Cortés.

De la lista negra de no invitados están muchos de los que esperábamos: Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Albert Álvarez, Colate, Aneth y las famosas amigas navideñas. Muchos de ellos ni nos asombran excepto Albert que parecía que retomaban entre fichas su relación. Pero no. Ahora bien, la que está en la lista y 'Cazamariposas' ha resaltado notablemente es Chelo.

"Chelo había dicho en una entrevista que no había recibido la invitación. Si el cumpleaños es el día dos, se celebra el día uno y estamos a 24 igual sí que está vetada", contaba uno de los presentadores. "¿Está vetada, no le ha llegado la tarjeta a casa…? Chelo suele estar mucho fuera de casa", decía Rafa Mora que intentaba defender el puesto para el que no le habían preparado todavía.

Visto lo visto es vez sí que es invitación y no como contaba Kiko Hernández un club de fans de pago: "Un año la Pantoja organizó al club de fans ir a su cumpleaños y cobraba 60 euros por ir". Hasta ahí se puede leer como también se conoce que su queridísimo Omar Montes tendrá que mantener las distancias por respeto a su hija y Asraf y que la otra favorita, Dakota, tiene un pase vip a Cantora. ¿Te imaginas que se cuela Omar en la fiesta de Cantora? Ojalá se convierta próximamente en un nuevo reality.

