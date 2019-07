26 jul 2019 sara corral

Tras su paso por 'Supervivientes 2019', Dakota Tarraga se ha encontrado a su salida con un gran revés que no esperaba, la supuesta infidelidad de su novio. El joven la habría estado engañando mientras esta estuviera concursando en isla, es por ello que ha su salida, su familia ha tenido que darle esta dolorosa noticia y le han pedido que no vuelva con él.

Y aún con la firmeza y la autoridad con la que Dakota le mandó "a paseo", los últimos rumores sobre la relación de ambos, deja en el aire un supuesto montaje para ganar dinero.

Ayer por la tarde, Dakota acudió al plató de 'Sálvame' para desmentir esta noticia. "Aquí hablan mucho y no saben de la misa a la mitad. Yo quede con él para ver a mi perra", decía la exconcursante de 'Supervivientes', y añadía: "Se puede arreglar pero no voy a arreglar nada porque no quiero yo".

La joven ha asegurado que aparte de las infidelidades, esto la ha servido para abrir los ojos y darse cuenta de la relación tóxica en la que ambos estaban embaucados.

Parece que aún habiendo testigos que afirman haber visto a la pareja bastante cariñosa, Dakota niega rotundamente todos estos hechos. Rubén hasta el momento no se ha manifestado, nosotros por nuestra parte seguiremos atentos a los giros de esta relación.

