27 jul 2019 Kamila Barca

Los rumores empiezan a habitar la casa de María Teresa Campos por otros motivos que no son sus hijas, sus peleas y sus huidas en la televisión. La familia y amigos más cercanos a la presentadora están preocupados porque Edundo Arrocet se fue para unos días y lleva un mes y 10 días en Chile. Además, existen fotos que apuntan a preocupación.

Hay fotos de Edmundo con una mujer"

"Dice que lo de Edmundo es una tontería. No, no es una tontería", dice Jesús Manuel Ruiz que conoce por fuentes cercanas a la revista donde colabora que hay preocupación e imágenes que pueden dar de qué hablar. "Edmundo se fue el 16 de junio a Chile. Se fue a cuidar a su hija porque su madre había fallecido. La versión 16 de junio" mientras augura que la revista tiene una versión que no han querido desvelar rumores con todo detalle por María Teresa Campos.

"No está en el cumpleaños de María Teresa Campos –18 de junio- porque había una cosa que era más obligatoria. La versión de esta semana que sale en la revista es que Edmundo se ha ido porque iba a solucionar la herencia de sus padres. En la realidad en la revista noshemos quedado cortos peor por Teresa Campos. La realidad es que hay preocupación y se preguntan qué hace allí. Sobrevuela que hay fotos de Edmundo que creo que no es la hija porque no es la hija –es con una mujer apunta Kiko Hernández-. Un mes y 10 días después no ha vuelto."

Kiko Hernández le insiste en conocer más detalles sobre la relación que tienen ahora mismo la matriarca de las Campos y Edmundo y le pregunta: "¿A día de hoy siguen juntos?" mientras Jesús le contesta: "A día de hoy, sí. No se lo que va a durar". ¡CRISIS!

