¿Vamos a dejar de hablar de Bradley Cooper? No podemos dejar de hablar de Bradley Cooper porque el actor nos está dando los momentazos del verano de Hollywood. Ya no es la pobre Irina la que carga con los tabloides a cuestas, ni siquiera es Lady Gaga. Ahora, en la vida del director hay otra actriz y no te vas a creer quién es.

'National Enquirer' ha confirmado que Bradley Cooper y Jennifer Garner ¡han estado quedando! Sí, la misma Jennifer Garner con la que compartió rodaje en 'Alias'. La misma Jennifer Garner que estuvo con Ben Affleck y que se rumorea que está con el empresario John Miller. Aunque todas estas cosas sean posibles, una es clara. Bradley Cooper y Jennifer Garner tienen buena relación y ¿podría llegar a algo más?

Igual es la verdadera razón por la que su relación con Irina Shayk ha llegado a su fin, o no. Pero lo que está claro es que ya, oficialmente, hacen cada uno sus vidas por separado. Y respecto a Lady Gaga, aún quedan muchas cosas por aclarar. Se especula que el próximo posado juntos -(abajo tienes todos los detalles)- que podría dejarnos sin aliento y no os digo si se confirma que han dado rienda suelta a lo que todos esperamos, la chispa que por mucho que sean actores hay entre ellos.

Lo peor de esta lluvia informativa de romances es que tanto Bradley Cooper como Jennifer Garner son bastante celosos de su intimidad y no parece fácil que, en el caso de que hubiese algo, lo vayamos a confirmar mañana. ¿O sí?

