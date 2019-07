22 jul 2019

Venía coleando desde hacía unos meses, así que, cuando se hizo efectiva esa separación de Irina Shayk y Bradley Cooper, a nadie le pilló de sorpresa. No son pocos los que aseguran que, detrás de este punto y final, planea la sombra de una Lady Gaga con quien varios medios aseguran que ya vive el actor.

Pero líos de terceras personas que pudieran haberse metido por medio en la relación aparte, lo que sí parece una certeza es que ambos quieren aclarar todo lo relativo a Lea De Seine, la niña de dos años y medio nacida durante esta relación que no acabó en matrimonio porque, dicen, él no quería un compromiso mayor. Hay quienes apuntan a esa como la causa del punto y final: el hecho de que Bradley jamás se decidiera a dar ese paso adelante que tanto deseaba la modelo rusa.

Desde la prensa norteamericana se asegura que Shayk y Cooper han acercado posturas para poner en orden todo lo relativo a la crianza de la menor, y que ya habrían llegado a un acuerdo por la custodia legal y física conjunta. A pesar de que eso va a suponer un cambio de vida para él.

Sí, porque o que se apunta es que Bradley habría aceptado mudarse a Nueva York, a pesar de que sus compromisos laborales están ligados a Los Ángeles, para poder atender de la manera debida sus obligaciones como padre. Ambos estarían dispuestos a flexibilizar sus agendas al máximo por el bien de lo único que les une en estos momentos.

De hecho, si la relación no terminó antes fue precisamente por la niña. En su día, poco antes de que se diera a conocer la noticia de su punto y final definitivo, una fuente cercana a la pareja ya lo advirtió en 'Page Six': "Su hija les mantiene unidos, las cosas entre ellos no van bien. Nadie es feliz y la relación pende de un hilo".

