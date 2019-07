29 jul 2019

Llevábamos mucho tiempo sin verla, así que la imagen es impactante. Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada, ha reaparecido. Lo único es que lo ha hecho con un aspecto tan cambiado, que a más de uno le habrá costado tener que echar un par de vistazos para cerciorarse de que es ella. No solo por el cambio de look, sino porque ha cogido unos kilos -otodo lo contrario que le ha pasado a Rosa López- que hacen que esté irreconocible.

¿Cuántos? En concreto 10 a los que va a hacer frente a base de medicina estética, tal y como ella misma ha explicado en las redes sociales. "El tiempo ha pasado y he engordado más de 10 kilos... Es por ello que, junto con CEME vamos a retomar mi imagen y poder volver a verme bien y sentirme bien conmigo misma", ha escrito la actriz.

He decidido confiar en @centroceme para el siguiente paso en mi vida.



El tiempo ha pasado y he engordado más de 10 kilos... Es por ello que junto a CEME vamos a retomar mi imagen y poder volver a verme bien y sentirme bien conmigo misma.



¡Os iré contando! Gracias CEME pic.twitter.com/aZHASzjxlz — Miriam Sanchez (@miriamsancam82) July 25, 2019

Ante la inquietud de sus seguidores, no tardaba en detallar qué era lo que iba a hacerse para tratar de quitarse todos esos kilos que le sobran. "Me voy a realizar una lipovaser de varias zonas: papada, abdomen, flancos, cara interna de los muslos y brazos", explicaba Míriam, que lleva desaparecida del foco mediático desde que en 2013 se divorciara de Pipi.

Me voy a realizar una lipovaser de varias zonas: papada, abdomen, flancos, cara interna de los muslos y brazos. Mi objetivo verme de 10 y estoy segura que en CEME lo voy a conseguir. https://t.co/EJNoZfZdhI



A mi los antes y después de CEME me convencieron. ¿Que opinais? — Miriam Sanchez (@miriamsancam82) July 25, 2019

Ante de eso, protagonizó varias entrevistas en los platós de Telecinco, broncas incluidas con el que es padre de su hija. Pero también fue capaz de ganar 'Supervivientes 2008' y de ser asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Una vez fuera esos kilos que parecen estorbarle, ¿regresará a la pequeña pantalla?

