30 jul 2019

El pasado domingo, Makoke colgaba una imagen en Instagram al lado de su hija Anita. No era una foto más, sino esa que servía para felicitar en su 19 cumpleaños -la imagen del descuido que la joven tuvo en las redes- a la única hija nacida de esa unión de más de dos décadas con Kiko Matamoros. Una joven que ha sido predilección de ambos siempre.

"No puedo estar más orgullosos de ti. 19 años de felicidad plena, amor, alegría, luz, comprensión, risas, charlas, bailes, abrazos, besos, muchos besos. Gracias por todo lo que das. Me siento tan afortunada en ser tu madre... La vida contigo es el regalo más bonito... Gracias por existir. Si te quiero más, reviento. Felicidades mi vida", escribía junto a la imagen.

Un texto que era respondido por la propia Anita de una manera escueta: "Te adoro, y así serán muchísimos años más". Quizás no se explayó más porque no está atravesando su mejor época. Y no porque no cuente con el cariño de su pareja, con quien la hemos podido ver de vacaciones al otro lado del mundo. Pero Anita tiene una preocupación en la cabeza: su padre.

La joven ha querido hacer una reflexión sobre la dureza del año que ha tenido que vivir. "A veces la vida decide darnos las lecciones más duras en los que se supone que deberían ser nuestros mejores momentos", comienza ante sus 'followers'.

"Hace un año no me hubiese imaginado estar donde estoy, o mejor dicho, como estoy. Muchas cosas han cambiado en el último año, parecía que el tiempo se ralentizaba con las malas noticias, así como también se aceleraba en los buenos momentos, que han sido muchísimos", continúa, haciendo referencia, sin decirlo, al divorcio de sus padres y a esos tumores en la vejiga que le acaban de encontrar a su padre.

"Yo voy a intentar, haremos lo que mejor sabemos hacer, ser fuertes, estar unidos y seguir caminando. No dejo de pensar que la vida quiere recordarme que es algo frágil y perecedero que debo disfrutar, y que de cada momento malo aprenderé una lección que quizá no quería aprender, al menos no de esa manera", prosigue, dejando claras sus intenciones de afrontar los problemas tal cual vienen.

Y zanja a modo de tesis o moraleja: "Por eso os invito a no meteros nunca en la cama con la palabra en la boca ni con un pensamiento negativo sino siempre con la conciencia tranquila ya que es la única manera de alcanzar la felicidad y a vivir cada día como una nueva oportunidad, a querernos, cuidarnos y valorar más las cosas, personas y sobretodo los momentos".

