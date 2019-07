30 jul 2019 Kamila Barca

Nadie sospechaba que los ingresos de las Kardashian superasen las cifras del millón. Pero ir una a una y ver lo que cobran es desorbitante y un ataque muy fuerte a nuestros corazones cuando contemos lo que ganamos a lo largo de toda nuestra vida. Kylie Jenner es la última en dejarnos con la boca abierta y ahora sí que se confirman los motivos por lo que es la multimillonaria más joven del mundo.

Entre sus empresas, sus propios proyectos y sus post en Instagram es normal que se haya posicionado como una de las mayores 'influencers' del mundo. Ni siquiera es la que más seguidores tiene y sus ingresos por publicación superan a los de Cristiano Ronaldo o Ariana Grande. Y es que el precio de los post en Instagram no lleva cuantas estrellitas tienes sino cuántas personas afines a ti te siguen indudablemente hagas lo que hagas. Ronaldo igual no, pero Kylie puede poner de moda todo lo que sube en su perfil de Instagram.

"Mis hijas están constantemente recibiendo ofertas para publicar post sobre marcas en sus redes sociales. Y por supuesto tienen una tarifa por cada post que realizan: una para los Stories, otro para Facebook, otro para Instagram... Está todo detallado y acordado", contaba Kris Jenner en una entrevista promocionando 'Keeping Up With The Kardashian'. "Si es algo relacionado con algo farmacéutico, o si es algo que tienes que beber, comer o aplicar en tu cuerpo, tienen que pagar mucho más", explicaba asegurando que del millón no bajaban las publicaciones de sus hijas.

La lista anual publicada por 'Hopper HQ' ha confirmado que Kylie tiene una cifra desorbitada. Cobra 1.266.000 dólares por cada publicación con publicidad y ni siquiera es la que más seguidores tiene ni la artista mejor pagada. Mientras 'Forbes' le estima un patrimonio neto personal de 1.000 millones de dólares. Y con su empresa, Kylie Cosmetics, la Kardashian más pequeña ha llegado a facturar 420 millones de dólares. Nada más que añadir.

