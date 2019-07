31 jul 2019 sara corral

El paso de Chelo García Cortés por 'Supervivientes 2019' ha traído cola, su reconciliación con Isabel Pantoja, su trato con los demás concursantes, su relación con Marta Roca, su mujer, y sus palabras hacía sus compañeros de trabajo, han hecho que la llegada de Chelo a España sea de lo más dura.

Ayer en 'Sálvame' se produjo el encuentro entre Mila Ximénez y Chelo García Cortés. Ambas llevan años siendo amigas, pero el concurso de Chelo las ha enemistado. Mila saltó y arremetió duramente contra esta cuando confesó pensar que el programa era una secta y la cabecilla era su compañera y amiga.

Tras una tarde bastante intensa, ambas se encontraban sentadas frente a frente en el plató mientras Paz Padilla hablaba con Anabel Pantoja, fue entonces cuando ambas se miraron y Chelo se derrumbo. Llorando, tuvo que abandonar el plató, y frente a la preocupación de Paz Padilla, Mila habló: "No ha pasado nada malo, al contrario, no quería mirarla pero no lo he podido evitar, y ambas nos hemos entendido con solo una mirada, son muchos años juntas".

Chelo, que trataba de calmarse, le daba la razón a su amiga y solo era capaz de decir: "Ya está, si estoy bien, ya está Mila". Frente al director del programa, ambas hicieron historia envolviéndose en un emocionante abrazo que pasará a la historia.

Mila rompió a llorar mientras decía: "Si es que por esto a veces digo que no merece la pena. Estar en este programa no merece la pena, no es justo lo que a veces tenemos que hacer unos con otros".

Parece que después de toda la gran guerra que han protagonizado estas dos amigas y compañeras, las aguas podrían volver a su curso olvidando todo lo malo pasado. Y como dijo ayer mismo Paz Padilla: "Hay que quedarse con que dos amigas se han reconciliado".

Más sobre Chelo García Cortés...

- Mila Ximénez arremete contra la relación de Chelo García Cortés y Marta Roca

- El rechazo de Chelo García Cortés a Isabel Pantoja: "No me apetece ir al cumpleaños"

- Chelo García Cortés no estará en el cumpleaños de Isabel Pantoja