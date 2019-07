28 jul 2019 Kamila Barca

Chelo García Cortés e Isabel Pantoja tenían entre sí un océano de desconfianza y de malos rollos por problemas que había tenido en el pasado. Nunca más se volvieron a tratar pero la isla de Honduras les unió y fue, además de evidente, inevitable. ¿Qué pasa ahora? Que a la vuelta ha vuelto a aparecer este océano entre las dos y por el que Chelo no está dispuesta a dar su brazo a torcer.

No, a mí no me ha invitado pero yo no iba a ir" Chelo García Cortés

Los colaboradores en un principio no entendía que tras haberse enviado algunos mensajes antes de entrar en 'Supervivientes', el primer encuentro entre ellas fuese tan forzado y frío. "Ese encuentro de las dos fue horrible tanto para ella como para mí porque no sabíamos qué decir. Luego vas conviviendo y todo se desarrolla normal", explica Chelo al respecto.

Cuando entonces empiezan las dudas de por qué si se llevaban tan bien en la isla Chelo no está invitada al cumpleaños de Isabel: "Está invitado medio equipo de 'Supervivientes'. Y, no. A mí no me ha invitado pero yo no iba a ir. Antes de ir a Cantora tendré que hablar con ella del tema y hablar con Agustín", sentencia algo que el resto no se cree.

"No me apetece ir al cumpleaños de Isabel en este momento", insiste y le avisan de que eso puede sonar muy mal. ¡Aparece el rencor! "No se lo puede tomar a mal porque no me ha invitado", contesta la súper amiguísima de la tonadillera.

"Isabel y yo hemos limado asperezas conviviendo. Nos hemos visto, hemos convivido bien, luego yo estaba encantada de la vida con Mahi… Pero nos hemos ayudado. Pues a lo mejor no nos vemos. Yo no voy a dar el primer paso. Esta vez no", dice Chelo. ¿Lo hará la Pantoja?

