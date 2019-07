31 jul 2019 Kamila Barca

Se acabó la historia estirada de 'A star is born' ('Ha nacido una estrella' en castellano). Lady Gaga y Bradley Cooper no van a ser la pareja del año. Pero mientras él se separa de quien fue su gran amor, Irina Shayk, Gaga rehace su vida con un misterioso hombre que ya conocemos.

Lady Gaga parece estar nuevamente enamorada, y tiene que tenerlo muy claro después de aquel documental en el que decía que estaba de los hombres hasta arriba. "Yo estoy en otra etapa de mi vida. Creo que mi límite para aguantar chorradas de los hombres está… Ya no tengo. No sé si es porque ya tengo 30 años. Me siento mejor que nunca. Ya no tengo inseguridades, ya no me siento insegura como mujer. No me avergüenzo de lo que tengo. Me siento más sexi y sexual", contaba en 'Gaga: Five Foot Two'.

Pero llegó Dan Horton. Sí, Dan Horton, ingeniero de sonido y productor es el nuevo romance de Lady Gaga que ojalá llegue muy lejos. Se les ha pillado mejor imposible: en la terraza de un restaurante en Los Ángeles ¡dándose un morreo! En ningún momento intentaron esconderse, al parecer esto no es nada nuevo, y 'People' ha tenido la grandísima suerte de hacerse con la exclusiva del beso.

Lady Gaga has been spotted in LA kissing audio producer Dan Horton. pic.twitter.com/OWLCpoJd8Z — Gaga Now (@GagaNowCo) July 30, 2019

¿Era de Dan Horton de quien Christian Carino tenía celos? Después de anunciar la cancelación de su boda, se hizo público que los celos de Carino fue el motivo de ruptura de la relación. Y Gaga conoció a finales de 2018 a Horton quien supervisó la grabación de temas de ella en su propio estudio. Por favor, que Gaga nos confirme este 'living' pronto.

