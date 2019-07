31 jul 2019

Le vetaron el paso por el color de su piel. Lo tiene más que claro. Naomi Campbell ha aprovechado una entrevista con 'Paris Match' para destapar un episodio de racismo que vivió en sus propias carnes en un hotel de la capital francesa durante la celebración del pasado Festival de Cine de Cannes.

"Hace poco estuve en una ciudad del sur de Francia, en el momento del Festival de Cine de Cannes, donde me invitaron a participar en un evento en un hotel cuyo nombre no mencionaré. No querían dejarnos entra a mi amiga y a mí por el color de mi piel. El chico de la entrada fingió que el lugar estaba completo, pero dejó pasar a otras personas delante de nosotras", relata una de las top más importantes del planeta.

Campbell asegura que, ante este tipo de "momentos repugnantes", jamás se quedará callada, porque debe aprovechar su posición social para denunciar y llegar al mayor estrato posible. Tratar de concienciar a la gente de que este tipo de conductas no tienen cabida. Porque no piensa apartarse de ese camino emprendido para acabar con la discriminación.

Naomi recuerda cómo, desde que comenzó a subirse a las pasarelas, ha tenido que hacer frente a capítulos similares a este. Sobre todo, en los compases iniciales de su carrera. "La palabra 'diversidad' está en todas partes hoy en día, pero no existía cuando comencé", explica a lo largo de esa entrevista.

Es importante que gente como ella hable sin tapujos para tratar de hacer de este un mundo más tolerante.

