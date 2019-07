31 jul 2019

Kiko Matamoros contenía la emoción a duras penas en 'Sábado Deluxe'. El colaborador se sentaba delante de sus compañeros para afrontar la entrevista más complicada de su vida. Y mira que ha tenido tardes duras en Telecinco... Pero tener que hablar de que a uno le han detectado unos tumores en la vejiga y que los médicos no son optimistas, no es plato de buen gusto.

Matamoros llega a este punto de su vida separado, desde hace un año, de la mujer con la que había compartido los últimos 20, Makoke, y al lado de una jovencísima Marta López Álamo que está demostrándole una tremenda madurez a la hora de ser soporte ante la enfermedad. Pero también lo hace enfrentado o con roces de diferente índole con buena parte de sus hijos.

Aún así, parece que todos -o casi- se han puesto en contacto con él para transmitirle su cariño. De entre ellos, parece que hay una persona que le ha tocado la fibra de manera especial: Irene. Esta es, quizás, la menos conocida de su prole. Esa a la que hace unos meses se encontró en un restaurante, intentó acercarse y le dijo que no la llamara, que no quería tener contacto con él.

Por eso, sus palabras son un soplo de aire para tratar de quitarse una espina que le duele. Mucho. ¿Quién y cómo es Irene? Es la menor de los cuatro hijos que Kiko tuvo en su matrimonio con Marián Flores. Quizás el hecho de que este les abandonase cuando ella era tan solo un bebé, sea motivo más que suficiente para ese resentimiento.

A falta de su padre, a sus 20 años Irene ha encontrado todo el amor y el arropo en dos de sus hermanos: Laura y Diego. Ellos son los que la tratan con especial cariño, porque es la debilidad de ambos. Y poco más se sabe de ella. Porque nunca ha querido dedicarse a este mundillo.

"Tengo una espina clavada y una responsabilidad, sobre todo con mi hija Irene. Sé que es muy brillante, muy inteligente y estoy muy orgulloso de ella", se desahogaba el colaborador, que añadía: "Me gustaría decírselo a la cara. Sé que el tiempo no se recupera, que hay cosas que no tienen solución pero sí se pueden encontrar posiciones de mejora". Ojalá pueda hacerlo.

