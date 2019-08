1 ago 2019 sara corral

Alejandro Albalá y Sofía Suescun protagonizaron una de las relaciones más tormentosas que han tenido lugar dentro de la televisión. Además, se sumó un punto muy fuerte, la madre de Sofía, Maite Galdeano, toda una mujer de armas tomar. Y aún habiendo roto los jovenes la relación hace muchos meses, la polémica y las peleas siguen teniendo lugar entre ellos.

Ayer, 'Sálvame' conectaba con directo con la joven cuando salía del gimnasio acompañada de su madre. Tras preguntarle por su expareja, Sofía contestó rotunda: "Me siento un tanto orgullosa de que miserables de este calibre puedan comer a mi costa". Su madre, desde atrás, reafirmaba cada palabra de la colaboradora de 'Mujeres Hombres y Viceversa' y aseguraba que: "Está las 24 horas del día pendiente de ella, no duerme".

Sobre las preguntas acerca de la supuesta relación que el joven está manteniendo con Gloria Camila, ex de Kiko Jiménez, a quién se relaciona con Sofía, esta contestó: "Gloria es muy guapa y muy lista y no va a dejar que se le acerquen moscas, ratas… a la vista está".

Ya en Mediaset, el joven y su exsuegra se han cruzado por los pasillos ocasionando un encontronazo que sin ninguna duda dio mucho de lo que hablar ayer en 'Sálvame'. "Que no, que no, que no voy a saludarle, que me lo cargo", gritaba alterada Maite, quien además sentenciaba: "Ten cuidado, no vaya a ser que te ponga en la lista de los que tengo demandados, que tengo a media España"

