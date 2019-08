1 ago 2019 sara Corral

Compartir en google plus

Kiko Matamoros y su hermano Coto protagonizaron durante muchos años fuertes encontronazos en la televisión. Tras perder la relación y desaparecer Coto del foco mediático, ahora ha vuelto a reaparecer tras leer las noticias sobre la enfermedad de su hermano Kiko, tumores en la vejiga que tendrán que ser operados, y sin ninguna duda ha hablado, y no a bien.

"Me parece un espectáculo despreciable comerciar con la desgracia y con toda su vida. Mi concepto sobre él no va a cambiar por una enfermedad", ha comenzado diciendo Coto, quien ha seguido hablando: "Lo más grave no es esa enfermedad, tiene morfofobia y por eso se ha hecho más de cuarenta operaciones".

Coto no ha dudo en enviar un dardo directo al corazón de su hermano: "Las enfermedades e las genera uno mismo y él tiene muchos sentimientos negativos, por lo que repercute en su salud.

"La muerte y las enfermedades son parte de la vida y son algo maravilloso. Hay que saber afrontarlo y asimilarlo", sentenciaba el entrevistado que finalmente añadía: "Si mi madre estuviese viva y se enterase de cómo es ahora la vida de mi hermano, se moriría de un ataque al corazón".

Más sobre Kiko Matamoros...

- Diego Matamoros quiere volver a hablar con Kiko Matamoros

- El cumpleaños más amargo de Anita Matamoros

- Makoke se entera de la enfermedad de Kiko Matamoros a través de su hija