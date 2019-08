1 ago 2019

Kiko Matamoros y su hijo Diego Matamoros llevan meses dedicándose insultos en todos los platós de televisión y entrevistas habidas y por haber. Sin embargo, el anuncio de la enfermedad de Kiko ha hecho que la familia vuelva a unirse en torno a él y por un buen motivo, apoyarle y dejar las diferencias a un lado.

"No quiero volver a saber de ti nada", decía Kiko Matamoros en el plató de 'Sálvame' a su hijo Diego que también se ha enfrentado de la familia con Makoke. Entre tantos insultos Kiko le llamaba "miserable" y aseguraba que ya no le hacía falta. Pero eso no es así. Lo mismo que Diego le ha dicho que él les utiliza y es como si un padre no tuviese.

Ojalá esto sirva para olvidar lo malo y unirnos de nuevo" Diego Matamoros

Llega el perdón auténtico a la familia Matamoros. El primero en la entrevista más dura de Kiko Matamoros donde también hubieron referencias para su hijo Diego: "Lo que yo no quiero es que él el día de mañana se sienta mal". Abría la puerta a una reconciliación o al menos a enterrar el hacha de guerra que en esta familia es complicado. Hasta con Makoke se dejó ver en actitud cariñosa públicamente con mucha complicidad.

"Ya no siento rencor por el rechazo, siento pena por la situación. Me gustaría poder hablar las cosas", decía Diego Matamoros aunque en exclusiva, anunciando que estaba dispuesto a hablar de nuevo con su padre. "No se ha portado bien pero es mi padre. No puedo desaparecer ante un problema, su salud es lo más importante", explicaba.

Y, en espera a que Kiko responda y reaccione ante sus palabras Diego también concluía en: "Ojalá esto sirva para olvidar lo malo y unirnos de nuevo. Es hora de dejarnos de reproches". Se acabarán porque como dice Isabel Rábago: "Le desea lo mejor. No hay nada como la familia unida".

Más noticias sobre Diego Matamoros

- Kiko Matamoros responde a los ataques de Diego Matamoros

- Kiko Matamoros y Makoke pillados en actitud cariñosa

- Diego Matamoros amenaza a Makoke con una demanda de conciliación