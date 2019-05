13 may 2019

'Supervivientes 2019' está siendo un concurso complicado para muchos de sus concursantes. Primero, los problemas de Violeta con la comida que casi le hacen volverse a Madrid, después la posible salida de la Pantoja y ahora,el abandono definitivo de las Azúcar Moreno. Si, el dúo ha decidido poner fin a su paso por Honduras, esta vez de verdad.

“Es una lucha constante con tu mente. Lo siento por la audiencia, pero si no puedes, no puedes”, comentaba Toñi a Jordi González durante su intervención en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La pasada semana hacían un amago de irse pero, tras meditarlo durante unas horas, las hermanas Salazar quisieron darle otra oportunidad al concurso. Una decisión que no les ha durado mucho. “Hemos tomado esta decisión en firme. No queríamos hacer esto", comenzaban a explicar en el programa. “Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Nos hemos bloqueado”, confesaba Encarna, además se señalar que han perdido la ilusión por esta aventura.

Jordi González y las Azúcar Moreno durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'. pinit telecinco.

Aun así, el presentador reflexionó sobre la decisión y no dudó preguntarles por qué abandonaban a la vez. “Nos sorprende que las dos a la vez decidáis que irreversiblemente dejáis el programa”, explicaba. A esto, Toñi confesaba que ambas se despertaron el sábado con el mismo mal sentimiento, una sensación que va más allá de lo físico, señalando que es un problema de cabeza: "Me entran ataques de ansiedad", exponía.

En ese momento, las artistas decidían despedirse de sus compañeros y darles la noticia de que se ausentarían a partir de ese momento. Por su parte, Jordi, desde el plató, se lamentaba por lo sucedido. "La producción del programa se siente un poco decepcionada, es muy poco profesional", confirmaba. Eso así, ahora tendrán que pagar una indemnización que no les viene nada bien a ninguna de las dos. ¿Harán la excepción e irán a alguna gala? ¿Entrará alguien en su lugar?

Más noticias sobre Azucar Moreno...

- 'Supervivientes 2019': Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno, evacuadas de la isla

- La reacción de Isabel Pantoja a la puñalada por la espalda de las Azúcar Moreno

- Azúcar Moreno, concursantes de ‘Supervivientes 2019’