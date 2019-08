1 ago 2019

Menuda manera de empezar el mes de agosto para Laura Fa -que hace unos días nos hacía partícipes de la enfermedad que padece-... La colaboradora de 'Sálvame' ha colgado un vídeo en sus 'stories' de Instagram desde la comisaría de policía de Badalona. ¿Qué es lo que ha pasado? Que le han 'hackeado' sus redes sociales, haciéndose con todas sus contraseñas y recibiendo un mensaje de lo más desagradable.

"Me ha llegado el aviso de un perfil que se llama 'asesinato'", comenzaba antes de empezar a hablar de lo sucedido en profundidad: "Ayer tuve la sorpresa de que me han 'hackeado' las cuentas de Instagram, Twitter, no sé si Facebook también...".

Pero aún hay más, porque además de con las redes sociales, parece haber tenido problemas con su cuenta de correo electrónico. "Hace días que han intentado entrar en mi mail. Me llegaban avisos y no les hice mucho caso. Me ha llegado el aviso de un perfil de un tío que se llama 'asesinato' y me avise de que tiene mis contraseñas. Y me lo ha demostrado", narra la periodista ante sus 'followers'. "Me agobié bastante, pero esta mañana pensé, total, tampoco pasa nada. Se aburrirá de los correo que recibo", añade.

Laura Fa en una imagen del vídeo que ha subido a sus 'stories' contando su drama. pinit instagram.

Y zanja a modo de consejo para todos aquellos que se puedan encontrar en una situación similar: "Me preocupaba eso. El nombre del perfil y que pudiera cotillear mis cosas. Los 'hackers' puede entrar en todo lo que tenemos en el teléfono".

