1 ago 2019 Kamila Barca

Ya lo decía Asraf llorando en el plató de 'MYHYV', las relaciones mientras más expuestas y menos hablen en su intimidad más posibilidades tienen de romperse en mil pedazos. Eso les ha pasado a Bea y Rodri, la pareja que nos tenía a todos enamoradísimos de 'GH' pero que por exposición y dependencia ha llegado a su fin. Un fin que tiene un hilo del que uno de ellos sigue tirando.

A raíz de ese comportamiento de Bea de no despegarse de esa relación, Yoli le dio algunos consejos para poder sentirse una mujer libre y responsable de sí misma. Más porque Yoli, que tiene una hija en común con Jonathan, también vivió una ruptura y reproches públicos y tiene que seguir lidiando con él sí o sí.

"La realidad es que, cuando pasas una de estas situaciones, al ser verano, como que se hace más ameno. Si te pilla en invierno es peor. Te pasas todo el día en casa comiéndote la cabeza", contaba Bea en el primer vídeo que hacían juntas, especificando qué fue lo que pasó realmente entre ellos: "Fue por agobio. Estábamos muchas horas juntos, yo dependía muchísimo de él en Madrid. No me abría con la gente, me daba miedo. No me gustaba coger el coche, salir, ir sola a los sitios".

"Ahora estamos en el punto en el que, en breve, me iré a Madrid y me alquilaré un piso. Me voy a vivir sola por la zona en la que vivía antes", sentenciaba y Yoli se volvía loca. "No es grande Madrid y te vas a vivir por la zona en la que vive el Rodri… Madre mía, ¡qué pocas luces!", le decía su amiga haciéndole ver que irse a la puerta de la casa de su ex era de todo menos sano. Para más, Bea reconoce que siguen teniendo relaciones sexuales y Yoli hace el comentario que ha desatado la furia de Rodri: "Pero eso no es pasar página… Te está mareando. Al final vas a salir perjudicada. Llegará noviembre y te dará calabazas".

Después de ver que me llamas cobarde y decir que estoy mareando hablando sobre un tema del que yo NUNCA me he pronunciado ni lo haré, te diría muchas cosas @love_yolii pero sólo te diré dos:

-Metete en tu vida.

-Véte a la mierda. — Rodri Fuertes Puch (@rfuertespuch) July 30, 2019

Él, cómo no, le ha contestado también públicamente a través de su cuenta de Twitter: "Después de ver que me llamas cobarde y decir que estoy mareando, hablando sobre un tema del que yo NUNCA me he pronunciado ni lo haré, te diría muchas cosas Yoli, pero sólo te diré dos: -Métete en tu vida. -Vete a la mierda". Sin noticias de Holanda ella no ha contestado, ¿aconsejada por Bea?

También te puede interesar

- Bea y Rodri ('GH') denuncian sufrir ciberacoso

- Yoli de 'GH' explota tras ver el vídeo de Jonathan con Niedziela

- Yoli ('GH 15') responde a las críticas del cara a cara con su ex