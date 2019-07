18 jul 2019

Compartir en google plus

Yoli de 'GH 15' está muy dolida por el vídeo que ha hecho Jonathan en una cita a ciegas con Niedziela, también de 'Gran Hermano'. Además de parecer que todo queda en casa, en la de Guadalix, los problemas vienen por su tenso cara a cara tras su separación definitiva. Separación de la que Jonathan haba en su cita y puedes imaginarte qué dice Yoli.

Ella tuvo que pedir perdón por enseñar sus sentimientos a flor de piel en un vídeo en el que se mostraba más dolida y desesperada que nunca. Todo fue desde el corazón, y ambos escribieron a sus seguidores también en las redes sociales para explicarles que todo es motivo de contarles a ellos la verdad. Algo muy criticado pero, al parecer, sólo a Yoli.

“Vengo un poco cabreadilla. Vi que Jonathan estaba haciendo un programa con una exconcursante de ‘Gran Hermano’, Niedziela. Por poco se me salen los ojos de las órbitas”, decía la también exconcursante de ‘GH’. Y es que lo que le molesta ya no es tanto que él tenga una cita sino cómo lo ha hecho y lo poco que coincide con sus comentarios.

"A mí se me acusó en el último cara a cara de haber sobreexpuesto mi vida. Jonathan me dejó delante de todo el mundo como la que estaba sobreexponiendo todo y que por mi culpa se había destruido nuestro matrimonio. Unas semanas más tardes él hizo lo mismo con Niedziela", decía en su vídeo para su canal de Mtmad que cada vez adquiere más protagonismo.

Aprovechando el vídeo de su ex se ha defendido de todo lo que se dijo porque al menos lo suyo era sincero. "Para que veáis que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Yo seré muy brava, pero se me ve venir. Yo cada cosa que pienso lo digo, aunque me pierdan las formas y los sentimientos…", sentenciaba.

Eso sí, a diferencia de lo que piensan mucho, Yoli cree que "La cita fue muy sosa". ¿Estos son celos o es verdad? "No vi que se gustaran y se atrajeran", decía. Nadie mejor que ella puede conocer a Jonathan a quién también conoció dentro de la pantalla. Pero, además de la cita el bombazo vino con las declaraciones que hizo sobre su matrimonio: "No eres sincero y te falta personalidad por un tubo". ¿Qué cosas se han quedado en el tintero?

La sinceridad parece ser, o al menos es lo que le reprocha su ex mujer y madre de su hija: "Que sea muy feliz, que encuentre lo mejor, pero que no me recrimine cosas cuando él está haciendo exactamente lo mismo y luego si acaban juntos, pues mejor".

Más noticias sobre Yoli de 'GH 15'

- ¿Qué hay entre Jonathan 'GH' y Niedziela?

- El mensaje de Yoli y Jonathan tras su duro cara a cara

- Jonathan y Yoli ('GH 15) cuentan los verdaderos motivos de su separación