2 ago 2019

No soy muy ‘Instagramer’ por no decir que apenas subo fotos, pero reconozco que la red social es un canal publicitario útil. Las marcas lo utilizan para recordarnos que podemos hacer un viaje inolvidable, comprar un bolso rebajado o mostrar los exquisitos platos de un restaurante.

Lo que no concibo es la obsesión en la que lo han convertido algunos. No pueden vivir sin colgar una imagen aunque lo único que hayan hecho en el día sea ir a hacer la compra. O los que aprovechan la mínima para subir la imagen del famoso de turno, para hacer creer que se relacionan bien o el plato de un restaurante caro para que vean que tienen posibles.

Parece que lo primero que hay que hacer al llegar a un sitio es hacerse un ‘selfie’ y publicarlo para que todo el mundo se entere. Hemos devaluado la privacidad. Luego están los que tienen vocación frustrada de filósofos o escritores y aprovechan una imagen para contar su vida y milagros con frases enigmáticas, a modo de terapia.

Me sorprende que no aparezcan bibliotecas ni museos, pocos rostros sin maquillar, pocos platos caseros, pocas oficinas... Vamos un día real. El otro día estuve en la embajada de Marruecos rodeada de altos cargos del Gobierno, diplomáticos y gente de poder y me resulto curioso y a la vez tranquilizador que nadie se hiciera un ‘selfie’ y que al llegar a casa y revisar Instagram no me aparecieran mil fotos del acto como si volviera a revivirlo.

Aún hay ambientes exquisitos, privados y gente que no tiene Instagram. ¿Estamos seguros que el poder está en las redes? O esconden mucho de infelicidad y necesidad de agradar a los demás. Deberíamos reflexionar sobre los peligros de crear o seguir según que perfiles vacíos e irreales.

