Desde que Teresa Campos y Edmundo Arrocet comenzaran su relación, hace ya cinco años, han sido muchas las veces que sobre ellos ha sobrevolado la sombra de la ruptura. Es más, eran pocos los que daban un duro por esta relación.

Cada viaje que ha hecho el cómico a su país de origen, donde tiene varios negocios y donde tiene parte de su familia, levanta polvareda y da pie a un sin fin de cavilaciones y rumores ¿habrá roto la pareja? ¿por qué se ha ido en estos momentos en los que la familia atraviesa un problema de salud con Terelu? se preguntaron cuando viajó unos días antes que operaran a la pequeña del clan.

¿Por qué no ha esperado al cumpleaños de María Teresa para marcharse? preguntan en esta ocasión. La historia se repite en cada ausencia del actor. Luego, cuando Bigote vuelve, todo sigue exactamente igual entre la pareja, los rumores desaparecen y todo vuelve a su 'statu quo'.

El pasado 16 de junio, unos días antes del cumpleaños de Teresa, Edmundo viajaba una vez más a Chile. En ese momento se explicó, desde su entorno, que el cómico se trasladaba al país sudamericano para acompañar a su hija, María Gabriela, que acababa de perder a su madre. Y es que según ha podido saber 'Corazón', además de esta poderosa razón, Edmundo habría aprovechado este viaje para resolver otros asuntos familiares y compartir con la familia que allí tiene.

Otra de las cosas que se han llegado a decir estos días es que parte de entorno de María Teresa estaría muy preocupado por la existencia de unas supuestas fotografías de Edmundo con otra mujer. Corazón se ha puesto en contacto con Edmundo, quien ha querido salir al paso de estos nuevos rumores. "Con Teresita todo bien, como de costumbre. No es la primera vez que publican cosas que no son: me han matado tres veces, me han puesto las maletas en la puerta seis veces, me han echado de casa otras cinco y según algunos medios nos hemos casado otras tres", asevera Edmundo.

¿Fotografías con otra mujer?

En relación a la existencia de fotografías de él con otra mujer, el novio de Teresa Campos afirma con total tranquilidad: "Seguramente será mi hija o mi hermana. La verdad es que no tengo ni idea, pero tampoco es nuevo que digan eso".

Edmundo, que en estos momentos se encuentra disfrutando de unos días de ocio con sus hermanos y familia, en el norte de Chile, afirma estar muy tranquilo, a pesar de todos estos comentarios y confirma a este medio cuáles serán sus próximos pasos con su 'Teresita', como él la llama. "En estos momentos me pillas volviendo a la capital y en un corto plazo regresaré. Apenas vuelva nos iremos por ahí".

Esta revista también se ha puesto en contacto con María Teresa Campos, quien se mostraba muy tranquila y nada preocupada: "Yo no tengo nada que decir. Si has hablado con Edmundo ya sabes la verdad y no lo que se inventan". Una imagen vale más que mil palabras, en esta ocasión, como en otras, el tiempo, y una fotografía de la pareja disfrutando el verano, pondrán de nuevo las cosas en su lugar.

