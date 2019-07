29 jul 2019

Se comenzó a hablar la pasada semana: que María Teresa Campos tuviera que disfrutar de su Málaga sola este verano, era cuando menos extraño. ¿Dónde estaba su pareja, Edmundo Bigote Arrocet? Al parecer, sigue en Chile, donde se fue hace ya unas cuantas semanas para estar al lado de su hija Gabriela tras la muerte de su madre.

Sin embargo, no son pocas las voces que encendían las alarmas, asegurando que el humorista había puesto tierra de por medio porque las cosas en la pareja no iban bien. En 'Sálvame' se llegó a insinuar que podía existir un material fotográfico en el que se vería a Edmundo con una chica que no sería un familiar, como ha pasado en otras ocasiones.

María Teresa, de quien seguimos a la espera que aclare con qué proyecto televisivo nos va a sorprender en su regreso este otoño, no se ha pronunciado. Está cansada. Sobre todo, de los rumores que no cesan. lleva casi desde que comenzó el año escuchando habladurías sobre su vida profesional y privada, y no va a entrar al trapo. Así que, quien se ha encargado de dar la cara ha sido su hija Carmen Borrego.

Llevan cinco años dudando de que esta relación exista"

Era ayer en 'Viva la vida' donde respondía a esas informaciones que llevan circulando desde que su madre apareciera el pasado miércoles en la portada de una revista. "Siempre está en duda. Llevan cinco años dudando de que esta relación exista y sea sólida", explicaba antes de añadir: "Van a pasar las vacaciones juntos. Volverá en una semana".

Esperaremos esa semana para ver si Carmen está en lo cierto o su Edmundo decide seguir retrasando una vuelta que está provocando una enorme tristeza en la comunicadora. Solo el tiempo, y si a ellos les apetece pronunciarse, nos dirá si hay o no una crisis real. Lo que es innegable es que, desde sus inicios, las hijas de María Teresa no fueron partidiarias de un amor que hoy se cuestiona con más fuerza que nunca.

