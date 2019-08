2 ago 2019

El paso de Isabel Pantoja por la isla de 'Supervivientes' ha provocado que se convierta en una Isabel nueva. Tanto que, en vísperas de su 63 cumpleaños -que se celebra hoy-, concedía una entrevista a el diario 'El País'. Un hecho insólito y que ha llamado mucho la atención. Casi lo mismo que su amabilidad con 'Sálvame' el pasado miércoles, entrando en directo e, incluso, fundiéndose en un abrazo con Mila Ximénez.

La tonadillera habla, principalmente, de su paso por el 'reality'. Dice sentirse ganadora y estar muy orgullosa de hasta dónde ha llegado, porque la mayoría de sus concursantes llevaban estrategias y ella iba tan solo a vivir la experiencia. "Jamás en la vida me he acordado del maletín", sostiene.

Sentí más solidaridad en la cárcel que en 'Supervivientes'"

La Pantoja se atrevía, además, a comparar este encierro en Honduras con aquel otro más duro que tuvo que experimentar tras ser condenada por el Caso Malaya. Y lo tiene claro: "Sentí más solidaridad en la cárcel que en 'Supervivientes'". A pesar de ello, algunos amigos se lleva, porque ayer, en su fiesta de cumpleaños estaban Omar Montes, Dakota, Fabio y Violeta.

Para lo que no está preparada aún es para entrar a contar detalles de esa estancia en prisión. "No he hablado de ese tema aún, y digo aun porque hablaré en su momento, cuando yo pueda hacerlo", dice con rotundidad antes de vaticinar que ese día no está muy lejos: "Trato de pasar página. Me falta un centímetro y daré carpetazo".

Sean los que sean los centímetros que le faltan para pasar esa página, lo que nadie puede negar es que estamos ante una nueva Isabel. Una Isabel que ha resurgido de sus cenizas y que se está afanando por dar una nueva imagen y meterse en el bolsillo a todos aquellos que la desterraron de sus pensamientos precisamente por aquella condena.

