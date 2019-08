2 ago 2019

Era ella misma quien, hace unos días, mostraba en su cuenta de Instagram el cambio físico que había experimentado. Con el pelo moreno y 10 kilos de más, Miriam Sánchez anunciaba que iba a someterse a un tratamiento para hacer frente a ese peso que había ganado.

Esta reaparición ha provocado que haya gente que se pregunte qué ha estado haciendo durante estos años que ha estado alejada de la televisión. Exmujer de Pipi Estrada y excolaboradora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', hubo un momento en el que era habitual de los programas de Telecinco. Ahora, no hay ni rastro de ella en la parrilla.

'Sálvame' se ha preocupado por saber si se encuentra bien y a qué se dedica ahora que no tiene trabajo en la pequeña pantalla y contactaban con personas de su entorno para averiguar más detalles. Entre ellos, su amiga Olga, que mostraba preocupación porque ni siquiera le coge el teléfono.

"Quedó tan, tan saturada… Esto le genera pánico, psicosis. Lo que es prensa, televisión… Es para pensar. Tú fíjate, alguien que ha estado en lo más alto de la tele. No me coge el teléfono, no sé si ella está bien o no está bien", eran esas palabras de alarma y preocupación y que hablan de cómo el mundo del espectáculo televisivo hizo que sucumbiera a la presión.

A quien parece que sí coge el teléfono es a su amigo Dinio, aunque sí reconoce que ha notado un cambio en ella que no le gusta. "La última vez que hable con ella la noté muy de bajón y yo le pregunté a gente cercana, pero sé que está muy de bajón… La Miriam que yo conocía era una Miriam alegre, feliz. La pareja esa que tiene… yo creo que no es feliz con él".

Una y otra declaración contratan con las palabras del padre de la propia Miriam, que lanza un mensaje mucho más tranquilizador: "No saben nada de ella porque ella no querrá estar en los medios. Miriam está bien. Todo el mundo tenemos momentos mejores y peores".

Pero, ¿qué vida hace Sánchez? El programa de Telecinco mandaba a su reportero Sergi Ferré al barrio donde vive para conseguir detalles aportados por los vecinos. "Los vecinos nos cuentan que Miriam hace una vida muy discreta. No se deja ver. Invirtió muy bien el dinero que ganó en televisión y se compró dos propiedades, en una vive y la otra la tiene alquilada y es lo que le genera dinero", explicaba este.

Ella es el ejemplo de que la tele es efímera y que hay que tratar de saber administrar muy bien las ganancias de los buenos tiempos por si vienen épocas de vacas flacas.

