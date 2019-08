3 ago 2019 Kamila Barca

Para burla de Chabelita Pantoja, o sin intenciones de ello, Omar Montes fue al cumpleaños de Isabel Pantoja. Él dijo que así sería y allí se plantó pero no contra la voluntad del clan. El mismísimo Kiko Rivera le invitó e Isabel Pantoja no hizo nada para impedírselo a favor de su hija. Ahora, Chabelita, está realmente decepcionada con su familia y enfadada pero no con Omar Montes.

Al final quien ha salido ganando de todo esto ha sido, sin duda, Omar Montes respaldado por la familia Pantoja y sin Chabelita en contra porque si alguien tiene la culpa de todo lo que ha pasado no es él. "Tuvieron que aguantar la presencia de su ex Omar y el hilo musical eran los grandes hits de este chico. Es como de recochineo", contaban en el programa de 'AR'. Pero aun así, "Isa es la primera que muchas veces habla con la jerga con las que suele hablar Omar, sube letras de las canciones de Omar" dicen en el programa alegando a algún que otro "te camelo".

"De entrada el tema del enfrentamiento es incierto. No hubo ningún tipo de enfrentamiento. No me da la gana de leer exactamente lo que me dice (Chabelita). Tanto que a ella le sorprende la actitud poco beligerante de Omar. Ella no está enfadada con Omar, ella está enfadada principalmente con su hermano y luego también con su madre", explica Lequi que está indignadísimo y ha sido muy duro en sus consejos a Chabelita.

El colaborador estalló con la situación y le dijo: "Los desprecio ya no tienen nombre, sólo les falta sentarle en la mesa de las fans. Esto no es una cuestión de Kiko, es algo que tiene que ver con toda la familia empezando por tu madre". ¿Qué hará Isa?

