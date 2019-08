4 ago 2019

Anabel Pantoja ha lanzado un mensaje a través de todas sus redes sociales que no hemos dudado ni un segundo en aplaudir. Después de subir una foto en bikini sin filtros donde se apreciaba su celulitis y su piel no tersa después de haber perdido 30 kilos, las críticas fueron durísimas y ella misma se ha molestado en contestarlas.

Con un texto muy inocente y de felicidad, la sobrina de la Pantoja subía una foto con un bikini naranja espectacular luciendo curvas, un 'movimiento Pantene' con el pelo y envidia de la buena en la piscina. Pero lo que tiene no mentirle a la gente en Instagram es una cola de críticas inaguantable. Y por si un cazo no era suficiente, Anabel Pantoja subió una foto más y un polémico vídeo en el que dejaba ver todo su cuerpo en movimiento con o sin grasa o celulitis no importaba, porque lo que más llegaba a sus seguidores era el texto que le acompañaba:

"Para las personas que no tuvieron suficiente con la foto, aquí lo tenéis en vivo. Carnes, y piel que cuelgan después de haber perdido 30 kilos. Ojalá pudiera estar dura, pero no puedo quejarme, al revés, si pusiera más empeño en la dieta y el deporte lo conseguiría, pero me encanta mucho comer cosas que no debo. Después de que algunos vomitéis y otros me eliminéis, pensad que siempre hay alguien cerca vuestro que padece lo mismo. No juzguéis a nadie más".

Imágenes del vídeo de Anabel Pantoja.

Todo esto después de haber recibido mensajes tan crueles en su foto como: "celulitis hasta en las cejas" o "la reina de los complejos intentando dar a entender que no los tiene" o las que se cansan de que se lo recuerden: "todas tenemos celulitis, pero hija, ya te pones cansa con la misma postura". El caso es que Anabel ha sabido poner a sus 'haters' en su sitio. Bra-vo.

