14 jul 2019

Compartir en google plus

Si Jennifer López esconde los mejores secretos para posar desnuda (así de espectacular) a sus 50 años, Anabel Pantoja no esconde ninguno. La colaboradora de 'Sálvame' no tiene ningún problema en posar desnuda y natural, sin ningún tipo de retoque ni pose en particular para crear un efecto que alargue sus piernas. La sobrina de Isabel Pantoja se muestra tal y como es, tanto por dentro como por fuera y la naturalidad se aplaude.

La sevillana ha incendiado Instagram -donde tiene casi 800.000 seguidores- con su última fotografía. Gracias a ella ha batido récords en comentarios y likes y ha aprovechado para anunciar sus próximas y deseadas vacaciones.

"Enhorabuena por quererte, viva la gente con cuerpos normales, no todas somos perfectas" "Me encanta ver a una persona auténtica y sin complejos" "Vivan los cuerpos sean como sean. Menos juzgar y más disfrutar de la vida", comentaban algunas de sus fans.

Pero no todo han sido halagos. Los haters de las fotografías en bikini de las famosas han vuelto a hacer de las suyas, y han criticado que Anabel Pantoja muestre su celulitis. Pero ella no se ha quedado callada y ha contestado a uno los comentarios: "La celulitis forma parte de muchas mujeres así que mejor mostrar la realidad que los filtros de Instagram". ¡Bien dicho!

Y además...

- ¡Cristina Pedroche lo enseña todo! Su insinuante desnudo ('belfie' incluido) con el que incendia la red

- Mónica Naranjo y su desnudo integral calientan Instagram

- Críticas al cuerpo de Sonia Ferrer por su última foto de Instagram en bikini